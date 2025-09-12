شاخص هوای اصفهان به ۵۴ رسید؛ ۶ منطقه در وضعیت پاک

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۹ صبح روز جمعه بیست و یکم شهریور با میانگین ۵۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۵۸، دانشگاه صنعتی با عدد ۶۳، خیابان رودکی ۶۲، خیابان رهنان ۷۰، خیابان زینبیه ۵۴، بولوار کاوه ۶۴، خیابان میرزا طاهر ۵۹ و ولدان ۵۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۴۶، سپاهانشهر ۵۰، خیابانهای فرشادی، فیض و کردآباد با عدد ۴۹ و خیابان هزار جریب ۳۱ AQI در شرایط پاک است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما