۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

همدلی و وفاق رمز موفقیت جامعه اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان است

بوشهر- معاون‌سیاسی فرماندار دیلم گفت: همدلی، وفاق و هوشیاری رمز موفقیت جامعه اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب فرد عصر جمعه در دومین نشست کمیسیون دانشجویی شهرستان دیلم، با تأکید بر اهمیت همدلی و وفاق ملی در جامعه اسلامی، اظهار کرد: همان‌گونه که در جریان جنگ ۱۲ روزه، شاهد اوج همبستگی، وحدت و یکپارچگی مردم عزیز کشورمان بودیم، این رویه باید در تمامی ابعاد جامعه حفظ و تقویت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه دشمنان برای ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه، افزود: دشمنان همواره در صدد هستند تا با بهره‌گیری از هر فرصتی، انسجام ملی ما را خدشه‌دار کنند، اما هوشیاری و بصیرت مردم و به‌ویژه دانشجویان به‌عنوان قشر تحصیل‌کرده و آگاه جامعه، سدی محکم در برابر این توطئه‌ها خواهد بود و مانع شکل‌گیری هرگونه خلل و ایجاد نا آرامی است.

حاجب فرد، هدف از برگزاری نشست‌های کمیسیون دانشجویی را شناسایی و رفع مشکلات زیرساختی دانشگاه‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید عنوان کرد و تأکید کرد: اتخاذ تمهیدات لازم برای بازگشایی هرچه باشکوه‌تر و بدون دغدغه دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید، از اولویت‌های اصلی ما است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، با اشاره به گزارش‌های ارائه شده توسط رؤسای دانشگاه‌ها، اظهار امیدواری کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از وضعیت دانشگاه‌ها، مسائل و مشکلات موجود و اجرای مصوبات جلسات، نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای ارتقا سطح علمی و آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید است.

در پایان این نشست، تصمیماتی از جمله حضور اعضای کمیسیون به همراه برخی مسئولان در دانشگاه‌ها به منظور بررسی میدانی مسائل و مشکلات زیرساختی و تأکید بر آماده‌سازی مکانی بانشاط در دانشگاه‌ها اتخاذ شد که نویدبخش آینده‌ای روشن برای دانشجویان و مراکز علمی شهرستان است.

