به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب فرد عصر جمعه در دومین نشست کمیسیون دانشجویی شهرستان دیلم، با تأکید بر اهمیت همدلی و وفاق ملی در جامعه اسلامی، اظهار کرد: همان‌گونه که در جریان جنگ ۱۲ روزه، شاهد اوج همبستگی، وحدت و یکپارچگی مردم عزیز کشورمان بودیم، این رویه باید در تمامی ابعاد جامعه حفظ و تقویت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه دشمنان برای ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه، افزود: دشمنان همواره در صدد هستند تا با بهره‌گیری از هر فرصتی، انسجام ملی ما را خدشه‌دار کنند، اما هوشیاری و بصیرت مردم و به‌ویژه دانشجویان به‌عنوان قشر تحصیل‌کرده و آگاه جامعه، سدی محکم در برابر این توطئه‌ها خواهد بود و مانع شکل‌گیری هرگونه خلل و ایجاد نا آرامی است.

حاجب فرد، هدف از برگزاری نشست‌های کمیسیون دانشجویی را شناسایی و رفع مشکلات زیرساختی دانشگاه‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید عنوان کرد و تأکید کرد: اتخاذ تمهیدات لازم برای بازگشایی هرچه باشکوه‌تر و بدون دغدغه دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید، از اولویت‌های اصلی ما است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، با اشاره به گزارش‌های ارائه شده توسط رؤسای دانشگاه‌ها، اظهار امیدواری کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از وضعیت دانشگاه‌ها، مسائل و مشکلات موجود و اجرای مصوبات جلسات، نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای ارتقا سطح علمی و آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید است.

در پایان این نشست، تصمیماتی از جمله حضور اعضای کمیسیون به همراه برخی مسئولان در دانشگاه‌ها به منظور بررسی میدانی مسائل و مشکلات زیرساختی و تأکید بر آماده‌سازی مکانی بانشاط در دانشگاه‌ها اتخاذ شد که نویدبخش آینده‌ای روشن برای دانشجویان و مراکز علمی شهرستان است.