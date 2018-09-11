به گزارش خبرنگار مهر، حسن بلوریان در کمیسیون دانشجویی با حضور روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بروجرد، گفت: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موظفند در سال تحصیلی جدید برای استقبال از دانشجویان آمادگی لازم را داشته باشند.

وی، اظهار داشت: هر ساله در اول مهر ماه با شروع سال تحصیلی جدید به تعداد دانشجویان جدید الورود اضافه می شود و با این تفسیر پیگیری و رفع مشکلات سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان در مراکز آموزش عالی و دانشگاه های شهرستان ضروری است.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بروجرد، تصریح کرد: همچنین برای آمادگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای ارائه خدمات مناسب آموزشی و رفاهی به دانشجویان و استقبال از دانشجویان جدیدالورود به نحو مطلوب تدابیر لازم اتخاذ شود.

بلوریان، ادامه داد: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با رعایت اصل بی طرفی در فعالیت های برنامه ریزی شده مراکز آموزش عالی و دانشگاه های گنجانده شود تا از این طریق دانشجویان در رابطه با مسائل روز به بحث و تبادل نظر بپردازند.

وی دانشجویان را سرمایه های اجتماعی با ارزش تلقی کرد و افزود: این سرمایه ها آینده کشور را می سازند و می طلبد مسئولان امر در آماده سازی هر چه بهتر فضای آموزشی دانشگاه ها برای حضور مثمر ثمر دانشجویان تلاشی مضاعف داشته باشند.