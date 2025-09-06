تأکید فرماندار تهران بر رفع مشکلات زیرساختی در آستانه آغاز سال تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان تهران به ریاست حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران و با حضور کامبیز کریمی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار و اعضای کمیسیون برگزار شد.
در ابتدای جلسه، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با گرامیداشت یاد شهدا و تبریک ماه ربیعالاول و هفته وحدت، همدلی در جامعه اسلامی را ضروری دانست و گفت: همانطور که در جریان جنگ ۱۲ روزه شاهد همبستگی مردم بودیم، این روحیه باید در بازگشایی مدارس و دانشگاهها نیز ادامه یابد. وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه افزود: هوشیاری مردم و جریانهای دانشجویی مانع شکلگیری هرگونه تجمع در کشور شد که نشانه انسجام داخلی است.
کریمی همچنین با اشاره به مشکلاتی نظیر قطعی آب، برق و اینترنت در برخی مراکز آموزشی تصریح کرد: هدف این نشست، شناسایی و رفع مشکلات زیرساختی پیش از آغاز سال تحصیلی است تا زمینه مناسب برای تحصیل علم فراهم شود.
فرماندار تهران نیز در این جلسه، با تبریک هفته وحدت و یادآوری نقش شهدا در دفاع از کشور، گفت: تقویت وحدت و انسجام، شرط عبور از بحرانهاست. امروز در آستانه بازگشایی مراکز آموزشی، باید فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای جوان منتقل شود.
وی با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش در نظام اسلامی افزود: دانشآموزان و دانشجویان همواره در صحنههای حساس نقشآفرین بودهاند و بیتوجهی به این حوزه میتواند آینده کشور را با چالش روبهرو کند. خوشاقبال همچنین خواستار تشکیل کمیسیونهای تخصصی و ارائه گزارشهای دقیق از دانشگاهها شد تا از بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی پیشگیری شود.
فرماندار تهران با اشاره به ناکامیهای متعدد دشمنان در جنگ تحمیلی، عملیات مرصاد و جنگ اخیر ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: پشتیبانی مردم از نظام و هدایتهای رهبری، همواره نقشههای دشمن را خنثی کرده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی دانشگاهها و دانشجویان در مدیریت بحرانها، بر ضرورت گفتگو و تعامل با جوانان تأکید کرد و افزود: باید زمینه مشارکت بیشتر آنان در اداره کشور فراهم شود.
