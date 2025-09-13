هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقم چکهای برگشتی داروخانهها به ۵ همت رسیده و علت بروز این چالش، عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانهها توسط بیمههای پایه است.
وی با عنوان این مطلب که هر ماه ۹ همت نسخه تولید میشود، افزود: سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها، ماهانه ۹ همت به ۱۷ هزار داروخانه کشور بدهکار میشوند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: آخرین پرداختی سازمان تأمین اجتماعی، مربوط به اسفند ۱۴۰۳ است و از فروردین ۱,۴۰۴ تا کنون، یک ریال هم پرداخت نکرده است.
وی با عنوان این مطلب که بدهی تأمین اجتماعی به داروخانهها به تنهایی حدود ۱۸ همت است، گفت: طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بعد از دریافت اسناد، تا ۱۵ روز بعد ۶۰ درصد مطالبات داروخانه را پرداخت کنند. ۴۰ درصد باقیمانده هم بعد از ۳ ماه باید پرداخت شود.
احمدی تاکید کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، حدود ۸۰ درصد داروخانهها در معرض ورشکستگی قرار میگیرند.
