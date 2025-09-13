  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۹

رقم چک های برگشتی داروخانه‌ها به ۵ همت رسید

رقم چک های برگشتی داروخانه‌ها به ۵ همت رسید

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، درباره اعداد و ارقام چک های برگشتی داروخانه‌ها، توضیحاتی داد.

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقم چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به ۵ همت رسیده و علت بروز این چالش، عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه‌های پایه است.

وی با عنوان این مطلب که هر ماه ۹ همت نسخه تولید می‌شود، افزود: سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ماهانه ۹ همت به ۱۷ هزار داروخانه کشور بدهکار می‌شوند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: آخرین پرداختی سازمان تأمین اجتماعی، مربوط به اسفند ۱۴۰۳ است و از فروردین ۱,۴۰۴ تا کنون، یک ریال هم پرداخت نکرده است.

وی با عنوان این مطلب که بدهی تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها به تنهایی حدود ۱۸ همت است، گفت: طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بعد از دریافت اسناد، تا ۱۵ روز بعد ۶۰ درصد مطالبات داروخانه را پرداخت کنند. ۴۰ درصد باقیمانده هم بعد از ۳ ماه باید پرداخت شود.

احمدی تاکید کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، حدود ۸۰ درصد داروخانه‌ها در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند.

کد خبر 6587413
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها