وزارت بهداشت متولی «حوزه سلامت» کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، حضور وزیر بهداشت در همایش روز ملی داروسازی را فرصت مغتنم برای بیان مسائل اصلی و چالش‌های حوزه داروسازی برشمرد و گفت: رشته داروسازی با فاصله بسیار در علوم پزشکی و سلامت، در رتبه اول تولید علم قرار دارد و هر دانشگاهی که دارای دانشکده داروسازی است رتبه علمی اش با فاصله بسیار زیاد از سایر دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. دانشمندان داروسازی ایران سالهاست که در مراتب بالا و جز دانشمندان برتر و یک درصد دانشمندان نخبه جهانی در حوزه پژوهش هستند و بازگویی همه این موارد می‌طلبد که قدر این جامعه فرهیخته، دانش پرور و ارائه دهنده خدمات خالصانه بیشتر دانسته شود.

جایگاه جامعه داروسازی نباید تضعیف شود

وی افزود: جامعه داروسازی ایران بیش از یک صد سال است که برای استقرار نظام صادق و خادم دارویی در کشور تلاش می‌کند و این تلاش برای انتظام بخشی به ساختار، ارزشمند و در خور تقدیر است و نباید اجازه دهیم به واسطه ناآگاهی، دخالت و یا اعمال سلیقه افراد، این انتظام دچار نقصان و یا متلاشی بشود. لازم است قدر چیزهایی که به خون دل در این سال‌ها به دست آورده‌ایم را بدانیم.

کلانتری ادامه داد: ۱۷ هزار داروخانه در پهنه ایران زمین بزرگ‌ترین شبکه مویرگی مؤسسات پزشکی در کل کشور است که بیشترین دسترسی مردم به یک مؤسسه پزشکی در بخش خصوصی را ایجاد کرده و اگر تصمیم به استقرار نظام خودمراقبتی در کشور باشد، یکی از بهترین پایگاه‌ها برای ارائه این خدمات شبکه گسترده داروخانه است که در آن همواره یک داروساز با تحصیلات عالیه و با علم بسیار زیاد قابلیت ارائه خدمت به مردم دارد.

فرصت تکرار نشدنی برای نظام سلامت

وی، با مخاطب قرار دادن وزیر بهداشت و سایر مسئولین حاضر در همایش، گفت: وقتی دکتر ظفرقندی به وزارت بهداشت برگزیده شد، بیشترین مسرت ما این بود که فردی که سال‌ها ریاست ادوار سازمان نظام پزشکی کشور را بر عهده داشته در این جایگاه قرار گرفته است و این یک فرصت تاریخی است برای ما زیرا بنا نیست برای وزیری که خود سال‌ها رئیس سازمان نظام پزشکی کشور بوده چیزی را توضیح بدهیم، ایشان از ما بهتر و مسلط‌تر به مسائل حوزه داروسازی هستند؛ کما اینکه وقتی که جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور شدند، همه جامعه پزشکی این فرصت را یک فرصت تکرار نشدنی در تاریخ این کشور برای نظام سلامت دانستند.

کلانتری ادامه داد: وقتی دکتر پزشکیان در مجلس و در کمیسیون بهداشت حضور داشت خدمت ایشان رسیدیم و از دخالت‌های مکرر و غیر کارشناسی کمیسیون دیگر (اصل ۹۰) گلایه کردیم؛ اینکه چرا در حوزه سیاستگذاری و تولیتی وزارت بهداشت دخالت می‌کنند، مگر وزرات بهداشت تولیت نظام سلامت نیست. چرا آنقدر دخالت مستقیم می‌کنند؟! چرا مسئولین و مدیران وزارت بهداشت را دعوت می‌کنند به آن کمیسیون و بازخواست می‌کنند، مواخذه و یا حتی عتاب و خطاب می‌کنند و استنطاق می‌کنند و دستور می‌دهند که باید این طور آئین نامه بنویسید، این طور ضابطه بنویسید و اگر آنگونه که ایشان میل دارند عمل نشود، این مدیران با مشکل مواجه می‌شوند. در پاسخ، دکتر پزشکیان با آن روحیه خاص و با آن شیوه‌ای که در کلام دارند، «ما باید قانون خوب می‌نوشتیم و قانون خوب را نوشتیم (برنامه هفتم). دولت باید اهتمام داشته باشد از این قانون خوب که ما نوشتیم خوب استفاده کنند.»

اشاره به قانون خوب

وی گفت: اشاره دکتر پزشکیان به قانون خوب، قبل از ابلاغ قانون برنامه هفتم و اشاره مستقیم وی به تصویب قانون برنامه هفتم در دوران مسئولیت وی در مجلس بود و اینکه شش دانگ تولیت نظام سلامت متعلق به وزارت بهداشت است و همه دستگاه‌ها و نهادها باید تبعیت کنند. دکتر پزشکیان به دو خط آخر بند (الف) ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم اشاره کرد که می‌گوید «همه موظفند از سیاستگذاری و خط مشی ابلاغی وزارت بهداشت تبعیت کنند و لازم الاتباع هست برای همه.» آن روز آقای پزشکیان گفتند ما قانون خوب را نوشتیم و دولت و دولتمردان باید برای اجرای آن اهتمام کنند الان دکتر پزشکیان خودشان رئیس جمهور هستند و ضامن اجرای همان قوانین خوبی است که خودشان نوشتند.

کلانتری افزود: حالا همه این موارد را کنار هم بگذاریم، رئیس جمهور پزشک برخاسته از جامعه پزشکی، دارای سابقه وزارت بهداشت، سابقه چندین دوره حضور در مجلس شورای اسلامی، قانون دان و قانونگذار، و همزمان؛ وزیر بهداشت که رئیس سازمان نظام پزشکی بوده و درد آشنای جامعه پزشکی، همان فردی که قانون سازمان نظام پزشکی در سال ۸۳ در زمان مسئولیت ایشان در مجلس تصویب شد.

تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است

وی گفت: من همه این نقل به مضمون‌ها را کردم که ببینید در موضوعات مبتلا به امروز جامعه داروسازی، در بحث توزیع اینترنتی دارو ما با چه مشکل بزرگی مواجه هستیم؛ وزارت بهداشت که تولیت نظام سلامت است می‌گوید راه درست از نظر من این است و یک کمیسیون غیر تخصصی در مجلس می‌گوید نه، باید آنچه من می گویم را اجرا کنید.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: من خواهش می‌کنم همه برگردیم به قانون، به همان فرمایش دکتر پزشکیان زمانی که در مجلس بود، قانون خوب داریم، از قانون خوبمان خوب استفاده کنیم.

وی افزود: عمده مشکل صنعت داروسازی ما نقدینگی است، اگر نقدینگی در این صنعت به خوبی جریان پیدا کند در تحقیق و توسعه عقب نمی‌مانیم. باید به این باور برسیم که برای کار پژوهشی و برای اینکه فاصله خودمان را کماکان با کشورهای همسایه که اصلاً در تراز علمی ما نیستند، حفظ کنیم، نقدینگی در این صنعت باید جریان مناسب داشته باشد.

کلانتری گفت: در اولین روزهایی که دکتر پزشکیان به ریاست جمهور برگزیده شد، شورای عالی سیاستگذاری در انجمن داروسازان ایران تشکیل و نامه‌ای نوشتیم مبنی بر اینکه اگر بخواهیم کار درست انجام بشود، باید اعتبارات حوزه دارو نشان دار شود و باید اعتبارات نشان دار، در قالب تخصیص اعتبار الکترونیک در زنجیره دارو چرخش داشته باشد. چرا ا بعد از این همه سال و بعد از این همه زیرساختی که در کشور وجود دارد کماکان در این نقطه هستیم که سازمان بیمه گر ۹ بیست و هفتم پرداختی حق بیمه که متعلق به حوزه درمان است را می‌گیرد و وقتی که نوبت به پرداخت می‌رسد می گوید که پول ندارم، چرا نمی‌توانیم این مدیریت را اعمال کنیم.

وی افزود: واقعاً استدعا دارم از بیان تک تک این افرادی که اینجا نشسته‌اند، از بیان تک تک همکاران داروسازی که اینجا نیستند ولی هر چند ماه یک بار در همین نقطه قرار می‌گیرند و چک‌هایشان برگشت می‌خورد و با مشکل مواجه می‌شوند، این وضعیت را اصلاح کنیم.

اعتبارات دارویار باید از سازمان هدفمندی جدا شود

کلانتری در ادامه گفت: لازم است اعتبارات طرح دارویار از سازمان هدفمندی جدا شود. اصولاً چرا این اعتبارات پیش سازمان هدفمندی است، چرا این اعتبارات در بودجه عمومی نیست، چرا این اعتبارات در ردیف یارانه‌های سازمان هدفمندی است که هیچگاه محقق نمی‌شود.

وی افزود: زمانی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه خصوصی سازی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به فاصله یک سال و نیم بعد، «قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» در مجلس مصوب شد. سیاست‌های کلی سلامت نیز توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بند بند این سیاست‌ها همین مطالبی است که اشاره دارد به تولیت نظام سلامت و سیاستگذاری وزارت بهداشت، اینکه کسی حق ندارد دخالت کند، همه بایست ببینند وزارت بهداشت چه می‌گوید و همان کار را بکنند؛ یک بار همه با هم فکر کنیم «چرا ما قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی سلامت نداریم».

یک فکر اساسی برای هیئت مقررات زدایی بکنید

کلانتری گفت: الان در دیوان عدالت اداری استناد می‌کنند به قانون سال ۱۳۳۴، قانون سال ۱۳۳۴ اقتضای همان سال‌ها است، این قانون هرچقدر به آن تبصره بزنیم و الحاقیه بزنیم و رفع و رجوع کنیم به درد ۳۵۰۰۰ داروساز امروز کشور نمی‌خورد. بر مبنای آن قانون می‌گویند به هر کسی از راه رسید داروخانه بدهید. بر مبنای همین نوع احکام؛ هیئت مقررات زدایی مجوز صادر می‌کند برای کسانی که نه سوادی دارند نه تجربه‌ای در این حوزه، مدیران شما را و مدیران دولت قبل را به خاطر اینکه در سمت درست ماجرا ایستادند، به محاکم قضائی کشاندند. مدیران وزارت بهداشت یا باید کار اشتباه را انجام بدهند و یا اگر نخواستند کار اشتباه انجام بدهند باید بروند جواب سیستم قضائی را بدهند که چرا نمی‌خواهند که به طور مثال اطلاعات سلامت مردم بیافتد به دست پلتفرم‌ها؛ یا چرا مقاومت می‌کنند که آئین نامه و ضوابطی بنویسند که خدمت داروخانه را برای تحصیل کردگان رشته داروسازی محترم بشمارد.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان افزود: خواهش می‌کنیم یک فکر اساسی برای هیئت مقررات زدایی بکنید.