۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۶

پای وزیر اقتصاد به کمیسیون بهداشت باز شد؛ جزئیات دو نشست مهم

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در هفته جاری دو نشست مهم با مسئولان دو وزارتخانه اقتصاد و بهداشت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چالش‌های مهم حوزه سلامت کشور، کمبود منابع و عدم تخصیص به موقع اعتبارات است. در واقع، تأخیرهای طولانی مدت در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های وزارت بهداشت از سوی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و…، مشکلات زیادی را سر راه حوزه سلامت به وجود آورده است.

از همین رو، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی بابت عدم تخصیص ۸۰ همت سهام به وزارت بهداشت برای تسویه بدهی‌ها در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حضور می‌یابند.

این نشست، قرار است روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شود.

در این نشست، مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات، در مورد عدم اجرای بند (ج) تبصره ۴ بودجه کل کشور، توضیحاتی خواهند داد.

بر اساس همین گزارش، روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نشست دیگری، دو موضوع را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

نخست؛ بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان و دوم؛ ارائه گزارش رئیس سازمان غذا و دارو و مسئولان وزارت ارتباطات در مورد فروش دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی است.

فروش اینترنتی دارو، این روزها یکی دیگر از چالش‌های حوزه سلامت شده است که دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات را درگیر خود ساخته است.

در همین حال، انجمن داروسازان ایران به عنوان نماینده صنف داروخانه‌های کشور، با فروش اینترنتی دارو بدون نظارت مستقیم وزارت بهداشت، به شدت مخالف است. از سوی دیگر، سکوهای اینترنتی نیز به آئین نامه سازمان غذا و دارو، تن نمی‌دهند.

حبیب احسنی پور

