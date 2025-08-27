داروسازان نباید به داروفروشی متهم شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح الامینی، روز چهارشنبه در چهل و هفتمین همایش ملی روز داروسازی در مرکز همایشهای رازی، گفت: آنچه ما از دغدغههای داروسازی میگوئیم شامل آحاد داروسازان و زنجیره تأمین میشود.
وی افزود: داروسازی یک حرفه است که به داروفروشی و مونتاژ متهم میشود و این خیلی تلخ است.
روح الامینی ادامه داد: متأسفانه صنعت داروسازی با خودروسازی اشتباه گرفته میشود که به نظر میرسد نسبت به آن کم لطفی شده است.
وی افزود: صنعت داروسازی ما از دیگر صنایع در بعد از انقلاب بسیار پیشرو بوده و اگر این صنعت نبود، بسیاری از داروهایی که مصرف میکنیم، باید وارد میکردیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قدر جامعه داروسازی را باید دانست، زیرا بسیاری از مسئولان ما توجیه نیستند.
وی گفت: ما در برنامه هفتم اهداف بسیار خوبی در حوزه توریسم سلامت و صادرات حوزه پزشکی داریم که متأسفانه از برنامه عقب هستیم.
داروسازان باید به داشتههای خود افتخار کنند
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، با عنوان این مطلب که داروسازان کشور همواره افتخار آفرین بودهاند، اظهار داشت: به جرأت می گویم که حوزه پزشکی و دارویی کشور، جزو درخشانترین موضوعاتی است که با آن روبرو هستیم و این، اغراق نیست.
وی افزود: داروسازان باید به داشتههای خود افتخار کنند، زیرا؛ رشد و توسعه در این صنعت، از سایر صنایع جلوتر بوده است.
نجفی عرب گفت: امروز کشور به گونهای است که صادرات خدمات پزشکی ما میتواند ارزآوری زیادی داشته باشد.
وی افزود: افتخار داروسازی کشور شامل زنجیره تأمین میشود که از صنعت شروع و به داروخانه ختم میشود.
