به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی افزود: داروسازان در بحران‌هایی مانند کرونا، در کنار دیگر نیروهای درمان، نقش مؤثری در حفظ زنجیره تأمین دارو داشتند اگرچه داروخانه‌ها معمولاً به‌عنوان محل عرضه دارو شناخته می‌شوند و در دوران بحران، می‌توانند به مراکز ارائه خدمات اولیه سلامت، مشاوره دارویی و حتی غربالگری بیماری‌ها تبدیل شوند.

وی با اشاره به سابقه علمی و تخصصی حرفه داروسازی، گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر فشارهای مالی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده و حتی برخی داروخانه‌ها مجبورند برای دریافت هزینه‌های نسخه پیچی ماه‌ها منتظر بمانند در حالی که از آنها انتظار خدمات حرفه‌ای داریم.

عبدلی، تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها را یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر داروسازان دانست و تصریح کرد: طبق قانون، مطالبات داروخانه‌ها باید ظرف ۲ ماه تسویه شود اما در عمل گاهی تا ۶ ماه یا بیشتر طول می‌کشد و این تأخیرها، علاوه بر ایجاد مشکلات مالی برای داروخانه‌ها، بر زنجیره تأمین دارو و کیفیت خدمت‌رسانی هم تأثیر می‌گذارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نبود تعریف دقیق از جایگاه داروخانه در چرخه درمان را یکی از مشکلات این صنف دانست و افزود: این موضوع باعث شده گاهی توقعات از داروساز بالا باشد، اما بستر قانونی و حمایت ساختاری متناسب با آن وجود نداشته باشد؛ برای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت داروسازان، ابتدا باید نگاه حاکمیت نسبت به این حرفه تغییر کند البته نگاه صرفاً اقتصادی به داروخانه نیز مانع از توسعه نقش خدماتی و علمی داروسازان شده است.

وی همچنین نسبت به دخالت نهادهای غیرتخصصی در حوزه دارو هشدار داد و آن را یکی از عوامل ایجاد بی‌ثباتی و نارضایتی در میان داروسازان دانست و خواستار آن شد که سیاست‌گذاری در حوزه دارو صرفاً از مسیر کارشناسی و با مشارکت متخصصان صورت گیرد.

عبدلی، پیشنهادهایی از جمله طراحی روش‌های جدید درآمدزایی برای داروخانه‌ها، بازنگری در ساختار بیمه، کاهش فشارهای مالیاتی و توقف تصمیمات غیرتخصصی در حوزه دارو را به عنوان راهکارهایی برای تقویت جایگاه داروسازان در نظام سلامت مطرح کرد و از دولت خواستار توانمندسازی نهادهای صنفی، بازنگری در سیاست‌های بیمه‌ای و حمایت از داروسازان شد.