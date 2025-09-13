دست برتر فروشندگان در اولین ناحیه مقاومتی شاخص کل بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، دومین کندل سرخ پیاپی پس از برخورد به مقاومت ۲.۶۴۰ میلیون واحدی در حالی رقم خورد که کفه فروشندگان همچنان سنگینتر است و بازار در انتظار محرکی قوی برای عبور از سد پیشرو باقی مانده و شاخص کل بورس تهران با افت جزئی ۱۵ واحدی در سطح ۲٬۶۲۹٬۱۶۶ واحد ایستاده است.
در حالی که حدود یک ساعت از آغاز معاملات بورس تهران گذشته و بازار در سایه تردید و سنگینی عرضهها همچنان با احتیاط پیش میرود، شاخص کل بورس، پس از صعود ۶ روزه متوالی و ورود به کانال ۲.۶ میلیون واحدی، از روز گذشته با برخورد به مقاومت ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار واحد عقبنشینی کرده و تا این لحظه دومین کندل منفی پیدرپی خود را رقم زده است.
در همین بازه، شاخص کل با افت جزئی ۱۵ واحدی در عدد ۲٬۶۲۹٬۱۶۶ واحد قرار دارد؛ شاخص هموزن اما با رشد ۲۷۹ واحدی به سطح ۷۹۲٬۹۳۹ واحد رسیده تا عملکرد متعادلتری را نسبت به بزرگان بازار نشان دهد.
مقاومت سرسخت و نبرد خریداران و فروشندگان
تحلیلهای هفته گذشته تأکید داشت که عبور از ناحیه مقاومتی ۲.۶۴۰ تا ۲.۷۰۰ میلیون واحد کاری دشوار و نیازمند محرک قوی است. این محدوده از روز گذشته با افزایش عرضهها و فعالشدن فروشندگان، بازار را وادار به عقبنشینی کرد.
در معاملات امروز نیز عدم ورود پرقدرت نقدینگی و فاصله معنادار بین سرانه خرید حقیقی (۵۸.۶ میلیون تومان) و سرانه فروش حقیقی (۶۷.۷ میلیون تومان) بیانگر برتری نسبی کفه عرضه در میدان معاملات است.
جریان نقدینگی و ارزش معاملات
ارزش معاملات خرد بازار تا ساعت ۰۹:۵۵ به ۲٬۳۲۲ میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت، ۱۶۱ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی در قالب خرید حقوقیها ثبت شده و ۹۸۶ میلیارد تومان سرمایه نیز از صندوقهای درآمد ثابت خارج شده است.
در سمت سفارشها، ۷۶ نماد با صف خرید به ارزش ۶۷۶ میلیارد تومان و ۱۰۳ نماد با صف فروش به ارزش ۲٬۸۷۶ میلیارد تومان همراه هستند که حاکی از برتری سمت عرضه است.
شاخصهای منتخب بورس و فرابورس
شاخص آزاد شناور با رشد ۱٬۳۶۸ واحدی به ۳٬۳۳۸٬۹۲۹ واحد رسیده اما شاخص بازار دوم با افت ۴٬۷۶۶ واحدی به ۴٬۹۳۴٬۳۲۰ واحد عقب نشسته است.
در فرابورس، شاخص کل با افت ۳.۷۲ واحدی عدد ۲۳٬۸۱۸ واحد را نشان میدهد؛ شاخص هموزن فرابورس نیز با کاهش ۱۶ واحدی در محدوده ۱۳۱٬۹۳۰ واحد ایستاده است.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنشها
در بورس، «شپنا» با اثر مثبت ۱٬۳۰۶ واحدی و «شبندر» با ۷۱۰ واحد بیشترین حمایت را از شاخص داشتند.
در سمت منفی، «خساپا» و «فولاد» به ترتیب با اثر منفی ۶۹۶ و ۶۹۴ واحدی بیشترین فشار را وارد کردند.
از نظر تعداد معاملات، «خساپا» با ۱۲٬۱۲۱ معامله، «شپنا» با ۴٬۹۴۱ معامله و «وبملت» با ۳٬۲۶۱ معامله در صدر پرتراکنشترینهای بورس هستند.
در فرابورس نیز «فزر» با ۳٬۹۹۳ معامله، «نان» با ۷۵۹ معامله و «آردینه» با ۶۵۹ معامله بیشترین تراکنش را ثبت کردهاند.
فضای روانی و سناریوهای پیشرو
بازار بیش از آنکه درگیر عوامل بنیادی باشد، تحت تأثیر فشار روانی موضوعاتی چون «مکانیزم ماشه» و گمانهزنی درباره خطرات جنگ قرار دارد؛ عواملی که به باور تحلیلگران، بیشتر جنبه روانی دارند و در بستر تحریمهای موجود اثر عملیاتی چشمگیر نخواهند داشت.
با این حال، سایه بیاعتمادی بر بازار سنگینی میکند. بسیاری از فعالان باسابقه از چرخه معاملات خارج شدهاند و بازگشت آنها به حضور و سرمایهگذاری مجدد، وابسته به کاهش ریسکهای سیاسی و بهبود فضای اعتماد است.
برخی معتقدند تا زمانی که «آقای بازار» اراده نکند، روندی باثبات شکل نخواهد گرفت.
چشمانداز کوتاهمدت
اگر فشار فروش بر خریداران غلبه کرده و ارزش معاملات کاهش یابد یا اخبار منفی تازهای منتشر شود، احتمال عقبنشینی بیشتر و تست سطوح حمایتی پایینتر وجود دارد.
اما سناریوی مثبت نیازمند رشد تدریجی ارزش معاملات و کاهش محسوس قدرت فروشندگان است؛ در این صورت، میتوان به تداوم مسیر صعودی و احیای اعتماد بازار امیدوار شد.
با گذر از اصلاحهای سنگین اخیر در بسیاری از نمادها، بازار به تعبیری در مرحله «سهم برای نوه و نتیجه» قرار گرفته است؛ جایی که ارزندگی سهمها انکارناپذیر است، اما همچنان این احتمال وجود دارد که با افت بیشتر، ارزندگی آنها بالاتر رود.
