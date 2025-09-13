پشیمانی فروشندگان، آخرین سنگر برای بالا رفتن شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، بازار سرمایه پس از تجربه نوسانات متعدد و رفت‌وبرگشت‌های مکرر، روز خود را با چرخش از منفی صبحگاهی به مثبت و ثبت رشد ملایمی در شاخص کل به پایان رساند.

شاخص کل که در دقایق نخست معاملات تا سقف ۲٬۶۳۱٬۳۰۴ واحد صعود کرده بود، در همان نیم‌ساعت ابتدایی با فشار عرضه‌ها به کف ۲٬۶۲۸٬۹۹۱ واحد عقب‌نشینی کرد. در ادامه، بازار چهار بار رفت و برگشت بین محدوده‌های مثبت و منفی را تجربه کرد تا این‌که از نیمه دوم، با بازگشایی نماد «خودرو» و حمایت از این سهم، ورق معاملات برگشت و ضرب فروشندگان گرفته شد.

غلبه طمع خریداران بر ترس فروشندگان

با افزایش تدریجی تقاضا و کاهش فشار فروش، آرام‌آرام طمع خریداران بر ترس فروشندگان غلبه کرد و شاخص کل توانست تا محدوده ۲٬۶۳۰٬۸۵۷ واحد بالا بیاید.

هرچند در دقایق پایانی مقداری افت را شاهد بودیم، اما بازار نهایتاً در ارتفاع ۲٬۶۳۰٬۴۸۰ واحد و با ثبت رشد ۱٬۲۹۸ واحدی معادل ۰.۰۵ درصد روز خود را به پایان رساند، تا کندل منفی آغاز روز به سبز تبدیل شود.

شاخص هم‌وزن هم با رشد ۱٬۰۳۰ واحدی به عدد ۷۹۳٬۶۹۰ واحد رسید که برتری نسبی سهام کوچک‌تر را نشان داد.

جریان نقدینگی، صف‌ها و ارزش معاملات

ارزش معاملات خرد امروز به ۶٬۱۴۷ میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به صبح جهش چشمگیری داشت.

خروج نقدینگی حقیقی به ۱۲۴ میلیارد تومان کاهش یافت و خروج سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت نیز به ۵۱۲ میلیارد تومان رسید.

سرانه خرید حقیقی با ۶۳.۴ میلیون تومان از سرانه فروش حقیقی با ۶۱.۲ میلیون تومان پیشی گرفت.

در پایان معاملات، ۱۰۷ نماد در صف خرید به ارزش ۵۳۱ میلیارد تومان و ۱۲۹ نماد در صف فروش به ارزش ۲٬۱۳۶ میلیارد تومان بودند که نسبت به ابتدای روز، کاهش فشار عرضه در سمت فروش مشهود است.

نمادهای اثرگذار

در فهرست نمادهای شاخص‌ساز، «شپنا» با اثر مثبت ۱٬۵۱۵ واحدی و «شبندر» با ۷۹۹ واحد بیشترین نقش را در رشد شاخص داشتند.

در مقابل، «فولاد» و «خساپا» به ترتیب با اثر منفی ۸۹۲ و ۶۴۳ واحدی بیشترین فشار را وارد کردند.

از نظر تعداد معاملات، «خساپا» با ۱۸٬۹۴۳ معامله در صدر پرتراکنش‌ترین‌ها قرار گرفت و پس از آن «خودرو» با ۱۲٬۹۱۸ معامله و «شپنا» با ۹٬۹۵۷ معامله جایگاه‌های بعدی را گرفتند.

عملکرد فرابورس

شاخص کل فرابورس هم با رشد ۴۳.۹۳ واحدی معادل ۰.۱۸ درصد به سطح ۲۳٬۸۶۶ واحد رسید.

افزایش تدریجی معاملات در برخی نمادهای بزرگ فرابورس، به ویژه در نیمه دوم بازار، به این رشد کمک کرد. «آریان» و «بپاس» بیشترین اثر مثبت و «فزر» بیشترین اثر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.

در فهرست پرتراکنش‌ها، «فزر» با ۱۱٬۷۵۶ معامله صدرنشین شد و پس از آن «نان» و «رپویا» قرار گرفتند.

چشم‌انداز

بازار امروز نشان داد که بازگشت اعتماد و ورود نقدینگی، هرچند محدود، می‌تواند ورق معاملات را برگرداند. با این‌حال، فشار روانی ناشی از اخبار سیاسی و ابهام‌های پیش‌ِرو همچنان پابرجاست.

اگر در روزهای آینده رشد تدریجی ارزش معاملات ادامه یابد و فروشندگان از بازار خارج شوند، می‌توان به تثبیت روند صعودی امیدوارتر بود. در غیر این صورت، عقب‌نشینی به سطوح حمایتی پایین‌تر دور از انتظار نخواهد بود.