خرید ۱.۵ همتی از صفوف فروش ۵ همتی بورس؛ اصلاح شاخص کل تا کجاست؟

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ بورس تهران و فرابورس ایران در حالی فعالیت خود را آغاز کردند که برآیند معاملات، نشانی از فشار فروش و ادامه مسیر اصلاحی شاخص کل داشت.
شاخص کل بورس تهران که طی ۱۰ کندل صعودی از کف ۲ میلیون و ۳۹۵ هزار واحد تا محدوده مقاومتی ۲ میلیون و ۶۹۶ هزار واحد پیشروی کرده بود، هفته گذشته در برابر دیوار سنگین عرضهها متوقف شد و با عقبنشینی نیمی از مسیر صعود اخیر، اثرپذیری خود را از اخبار سیاسی و روانی حاکم بر بازار به نمایش گذاشت.
محور این اصلاح، محدوده ۲ میلیون و ۶۴۰ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بود که طبق پیشبینی هفته گذشته، عبور از آن بدون یک محرک قوی دشوار ارزیابی شده بود. این بار، «فعال شدن مکانیزم ماشه» و همزمانی با «قطع همکاری با آژانس» به مثابه جرقهای برای اصلاح شاخص عمل کرد.
پنج کندل نزولی و افت ۱۹۰ هزار واحدی
از سقف اخیر، شاخص کل در ۵ کندل سرخ متوالی حدود ۱۹۰ هزار واحد معادل ۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که بازیگران بازار با ترس و احتیاط، چشمانتظار ورود جریان قوی نقدینگی هستند و بسیاری تحلیلگران بر این باورند که محدوده حمایتی ۲.۳ تا ۲.۴ میلیون واحد میتواند نقطه آغاز بازگشت باشد.
این سناریو در صورت بهبود حجم و ارزش معاملات و پشیمان شدن فروشندگان، میتواند فضایی تازه برای تقویت طرف تقاضا ایجاد کند؛ در غیر اینصورت، بازار ناگزیر به ادامه استراحت در سطوح پایینتر خواهد بود.
۲ روز آتی، آزمونی مهم برای تصمیم «بازارساز» و «آقای بازار» در جمعآوری صفوف فروش و تقویت امید صعود است؛ آزمونی که موفقیت در آن میتواند به معنای پایان روند نزولی شکلگرفته از اواخر اردیبهشت امسال باشد.
تأثیر متغیرهای سیاسی و روانی
واکنش شدید بازار به اخبار مکانیسم ماشه و شایعات مرتبط با تنشهای منطقهای، بیش از آنکه بر پایه اثر عملیاتی باشد، از جنس اثر روانی ارزیابی میشود.
برخی کارشناسان تأکید دارند که در شرایط تحریمی فعلی، این خبر ظرفیت آنچه بعضی رسانهها تصویر میکنند را ندارد و در نبود تکرار تجربههای تلخ چون جنگ تحمیلی، بازار توان جبران عقبماندگی را خواهد داشت.
با این وجود، ضعف اعتماد عمومی و خروج فعالان قدیمی همچنان سایه بر سر بازار دارد. بسیاری بر این باورند که با توجه به اصلاح شدید در نمادهای متعدد، اکنون بازار به مرحلهای رسیده که میتوان آن را «زمان گذاشتن سهام برای نوه و نتیجه» دانست.
احتمال ادامه نوسان نزولی
هرچند ارزشگذاری فعلی بسیاری از نمادها جذاب ارزیابی میشود، اما امکان کاهش بیشتر و ارزندهترشدن همچنان وجود دارد. بازار به وضوح تابع اراده بازارساز و آقای بازار است و تا زمانی که این اراده برای رشد ایجاد نشود، احتمال قفلشدن روند صعود حتی در میانهترین شرایط سیاسی نیز منتفی نیست.
فشار فروش بالا و کاهش ارزش معاملات، در کنار رویدادهای منفی احتمالی، شانس عبور از مقاومت فعلی را کاهش داده و سناریوی عقبنشینی بیشتر برای بازیابی انرژی را تقویت میکند. برعکس، افزایش تدریجی ارزش معاملات در طول هفته و رشد محسوس قدرت خریدار در برابر فروشنده، میتواند نشانهای از آغاز موجی تازه باشد.
عملکرد بورس تهران
در نیمه نخست معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با افت ۳۴ هزار و ۸۰۸ واحدی (معادل ۱.۳۷ درصد) به ۲ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۷۸۶ واحد رسید.
شاخص کل هموزن نیز با ۶ هزار و ۵۱۱ واحد کاهش، عدد ۷۷۵ هزار و ۲۹۳ واحد را ثبت کرد.
نمادهای تاثیرگذار و پرتراکنش بورس
بیشترین اثر کاهشی بر شاخص کل از سوی فولاد مبارکه اصفهان، پارسان، نوری، فارس، شستا، بانک ملت و وغدیر ثبت شد.
در میان نمادهای پرتراکنش بورس بر اساس تعداد معاملات، ایرانخودرو با ۲۲ هزار و ۵۴۶ معامله در صدر قرار گرفت و پس از آن سایپا، بانک ملت، فولاد مبارکه، پالایش نفت اصفهان، بانک صادرات و شستا جای گرفتند.
عملکرد فرابورس ایران
شاخص کل فرابورس با افت ۱۱۵ واحدی (۰.۴۸ درصد) به ۲۳ هزار و ۶۸۵ واحد رسید.
شاخص کل هموزن فرابورس با کاهش ۹۸۹ واحدی (۰.۷۶ درصد) به ۱۲۹ هزار و ۹۹۴ رسید.
در معاملات امروز، بیشترین تاثیر کاهشی بر شاخص از سوی آریا و سامان و بیشترین اثر افزایشی از بپاس و فزر بود.
در جمع نمادهای پرتراکنش فرابورس، فزر با ۸هزار و ۵۹۸ معامله، بجهرم، نان، هجرت، حسینا، فغدیر و رپویا پیشتاز بودند.
گردش نقدینگی در بازار
ارزش معاملات خرد به ۲ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان رسید که در مقیاس روزانه، رقم قابل قبولی محسوب میشود. از این میان، ۶۰۳ میلیارد تومان خروج نقدینگی از سوی حقوقیها و ۵۵۱ میلیارد تومان خروج از صندوقهای درآمد ثابت به ثبت رسید.
تعداد نمادهای دارای صف خرید ۳۱ مورد با ارزش ۱۷۴ میلیارد تومان و نمادهای در صف فروش ۲۷۳ مورد به ارزش ۳ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان بود.
در لحظه تنظیم این گزارش ارزش صفوف فروش نسبت به ابتدای معاملات از ۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
چشمانداز پیشروی بازار
نبرد بین خریداران و فروشندگان حقیقی ادامه دارد و افت یا افزایش ارزش معاملات در ۲ روز آینده میتواند چراغ راه آینده بازار باشد.
اگر افزایش ارزش معاملات پایدار بماند، میتوان به پایان این اصلاح بیشتر امیدوار بود، در غیر این صورت، عقبنشینی به سطوح حمایتی پایینتر محتمل است.
پرسش کلیدی این است که آیا روند به نفع خریداران تغییر خواهد کرد؟
