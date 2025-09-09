بورس تهران با رشد ۵.۸۶۰ واحد بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، بازار سهام در آخرین روز کاری هفته با نوسانات محدود اما همچنان در فضای احتیاطی به کار خود خاتمه داد.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با رشد ۵٬۸۶۰ واحدی معادل ۰.۲۲ درصد در سطح ۲٬۶۲۹٬۱۵۷ واحد ایستاد؛ این در حالی است که شاخص در جریان معاملات صبح توانسته بود تا اوج ۲٬۶۴۳٬۷۹۸ واحد هم پیش برود اما با غلبه فشار فروش در نیمه دوم بازار، بخشی از رشد خود را واگذار کرد.

مقایسه آغاز و پایان معاملات

بازار در ساعات ابتدایی با ادامه روند هفت روز گذشته، سبزپوش و پرانرژی آغاز شد؛ ورود نقدینگی حقیقی هرچند محدود، به همراه کاهش قابل توجه فاصله سرانه خرید و فروش، به رشد شاخص‌ها کمک کرد. اما در نیمه دوم، شرایط تغییر کرد؛ فشار فروشندگان و ثبت صف‌های قابل توجه در برخی نمادها باعث شد شاخص کل از سقف روزانه بیش از ۱۴ هزار واحد عقب‌نشینی کرده و به رشد آرام در محدوده مثبت بسنده کند.

وضعیت شاخص‌ها و ارزش بازار

شاخص هم‌وزن با افزایش ۲٬۴۴۰ واحدی معادل ۰.۳۱ درصد به رقم ۷۹۲٬۶۵۹ واحد رسید. ارزش بازار کل بورس بر اساس معاملات امروز به ۷۹,۵۰۷ هزار میلیارد تومان بالغ شد. در بخش فرابورس، شاخص کل با رشد ۶۴.۷۹ واحدی (۰.۲۷ درصد) عدد ۲۳٬۸۲۲ واحد را ثبت کرد.

ارزش معاملات و جریان نقدینگی

ارزش معاملات خرد بازار سهام در روز جاری به ۸٬۰۱۵ میلیارد تومان رسید. ورود نقدینگی حقیقی ناشی از فروش حقوقی‌ها به ۳۵۵ میلیارد تومان بالغ شد و همزمان ۲۹۹ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

سرانه خرید حقیقی ۶۱ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۵۷.۷ میلیون تومان اعلام شد؛ تغییری معنادار نسبت به صبح که در آن، شکاف به نفع فروشندگان بود. این تغییر نشان‌دهنده افزایش نسبی قدرت خریداران در ساعات پایانی است، هرچند نه به میزانی که بتواند شاخص را به محدوده‌های مقاومت صبح بازگرداند.

صف‌ها و تقابل عرضه و تقاضا

در پایان روز، ۱۰۷ نماد با صف خرید به ارزش ۴۸۴ میلیارد تومان و ۹۷ نماد با صف فروش به ارزش ۱٬۸۷۶ میلیارد تومان همراه بودند. این آمار نسبت به میانه معاملات، بهبود نسبی سمت تقاضا را نشان می‌دهد اما همچنان فضای بازار تحت فشار فروش باقی مانده است.

نمادهای اثرگذار

در جدول شاخص‌سازها، «فارس» با ۲٬۹۷۴ واحد بیشترین اثر مثبت را گذاشت. پس از آن، «شپنا» با ۱٬۷۹۳ واحد و «تاپیکو» با ۱٬۵۰۹ واحد دیگر نمادهای حامی شاخص بودند. در مقابل، «پارسان» با ۲٬۳۱۵ واحد و «شپدیس» با ۱٬۸۵۴ واحد بیشترین اثر منفی را داشتند.

پرمعامله‌ترین نمادها بر اساس تعداد معاملات

در بورس، «خودرو» ایران‌خودرو با ۳۲٬۷۰۰ معامله، «خساپا» سایپا با ۲۴٬۳۳۲ معامله و «شپنا» پالایش نفت اصفهان با ۱۲٬۴۷۲ معامله بیشترین تعداد تراکنش را ثبت کردند.

در فرابورس نیز «فزر» با ۹٬۶۰۱ معامله، «نان» صنایع غذایی رضوی با ۳٬۵۳۱ معامله و «رپویا» با ۲٬۵۴۸ معامله در صدر فهرست پرتراکنش‌ها قرار گرفتند.

چشم‌انداز هفته آینده

با بسته‌شدن پرونده معاملات این هفته، همه نگاه‌ها به هفته آینده و واکنش بازار به محدوده مقاومت ۲.۶۴۰ میلیون واحدی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که عبور پایدار از این محدوده نیازمند رشد محسوس ارزش معاملات و تثبیت قدرت خریداران است. از سوی دیگر، فشار فروش در نمادهای بزرگ و تأثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی بر فضای روانی بازار می‌تواند تعیین‌کننده جهت حرکت در روزهای آتی باشد.