دوئل سهامداران در گردنه مقاومتی؛ چه کسی میدان را ترک خواهد کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ بازار سهام در حالی روز کاری خود را به پایان رساند که شاخص کل بورس تهران پس از یک صعود پرقدرت از کف ۲ میلیون و ۳۹۵ هزار واحدی با لمس محدوده بالاتر از ۲ میلیون و ۶۹۶ هزار واحد طی ۱۰ کندل در چند قدمی ورود به کانال ۲.۷ میلیون قرار گرفت، اما فشار عرضهها در ناحیه سقف مقاومتی - ۲ میلیون و ۶۴۰ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد- انگیزه خریداران را کاهش داد و بخش زیادی از رشد روزانه بازپس گرفته شد.
معاملهگران این روزها حساسیت ویژهای به این محدوده مقاومتی دارند؛ جایی که از سهشنبه هفته گذشته شاخص با هر بار نزدیکشدن، با موجی از فروش مواجه شده است.
ناحیه سنگین عرضه و محدودیت اعتماد
شرایط امروز نشان داد که پس از افتهای سنگین ماههای گذشته و از بین رفتن اعتماد بخش بزرگی از سرمایهگذاران، صعود پایدار بدون یک موتور محرک قوی کار دشواری است.
فعالان بازار بر این باورند که عبور از محدوده یادشده به شدت وابسته به ورود نقدینگی تازه است و اگر در روزهای آتی تداوم تقاضا ادامه یابد، میتواند اولین جرقه بازگشت اعتماد باشد.
به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار سرمایه، یکی از ارکان مهم بازگشت رونق به بورس، پشیمانکردن فروشندگان و تقویت سمت تقاضا است. اگر بازار بتواند عرضههای فعلی را هضم کند، احتمال تجربه روزهای سبز بیشتر خواهد شد.
فردا، روز آزمون بازار
انتظار میرود سهشنبه، روز مهمی برای تعیین مسیر شاخص باشد. در سناریوی خوشبینانه، اگر «بازارساز» همچون ۲ هفته اخیر صفوف فروش را جمعآوری کند، امید به بازگشت بازار و پایان روند نزولی که از اواخر اردیبهشت آغاز شده، افزایش خواهد یافت؛ هرچند شباهت رفتاری شاخص با الگوی سال ۱۴۰۲ احتمال یک افت دیگر را نیز مطرح میکند و چنین افتی در صورت وقوع، میتواند آخرین اصلاح پیش از یک حرکت بزرگ باشد.
واکنش بیشازحد به ریسکهای سیاسی
این روزها، ترسهای سیاسی نظیر «مکانیزم ماشه» یا حتی زمزمههای تکرار جنگ تحمیلی، فشار روانی سنگینی به بازار وارد کرده است. اما تحلیل برخی کارشناسان این است که تأثیر مکانیزم ماشه بیشتر روانی بوده و در شرایط کنونی تحریمها، اثر عملیاتی آن کمتر از آن چیزی است که برخی رسانهها بزرگنمایی میکنند.
آنان معتقدند اگر سناریوی جنگ تکرار نشود، بازار میتواند به خوبی عقبماندگی خود را جبران کند.
بازار در مرحله «سهم گذاشتن برای نوه و نتیجه»
با توجه به اصلاح شدید بسیاری از نمادها، فعالان قدیمی بازار امروز را مرحلهای میدانند که سهمها برای نسلهای بعد خریداری میشوند.
با این حال، معاملهگران باتجربه هشدار میدهند که همانقدر که ارزندگی سهمها مشهود است، احتمال افت بیشتر و ارزندهتر شدن همچنان پابرجاست.
به اعتقاد بسیاری از فعالین بازار سرمایه، اعتماد عمومی آسیبدیده و بسیاری از سرمایهگذاران باسابقه بازار را ترک کردهاند. اینکه چه اتفاقی میتواند این گروه را بازگرداند، هنوز نامعلوم است.
نقش بازار ساز و کشمکش خریداران و فروشندگان
تا زمانی که «بازارساز» به اهداف خود نرسد، به گفته برخی فعالان، قفل روند صعودی پایدار، باز نخواهد شد. اگرچه آقای بازار حتی در میانه بحرانهای سیاسی و اقتصادی نیز توان این را دارد که بازار را بالا بکشد.
به هر صورت، اگر در ادامه هفته فشار فروش بالا بماند، کاهش دوباره ارزش معاملات میتواند احتمال عقبنشینی و حتی ثبت کفهای پایینتر را تقویت کند و برعکس، رشد تدریجی ارزش معاملات و تقویت محسوس قدرت خریدار، میتواند امید به عبور از مقاومت را افزایش دهد.
لذا افت قابلتوجه یا رشد ارزش معاملات در ۲ روز کاری باقیمانده از این هفته، چراغ راه آینده بازار خواهد بود.
و اما مهمترین نماگرهای بازار...
در پایان معاملات، شاخص کل بورس تهران با افت جزئی کمتر از ۱۰ واحدی (تغییر صفر درصدی!) در سطح ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۹۸۸ واحد ایستاد. بیشترین میزان روزانه شاخص به ۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵۵ واحد رسید و کمترین سطح ثبتشده همان رقم پایانی امروز بود.
شاخص هموزن نیز با رشد ۴۹۶ واحدی (۰.۰۶ درصد) به ارتفاع ۸۰۲ هزار و ۷۶۱ واحد رسید.
ارزش معاملات خرد (سهام و صندوقهای سهامی) به ۸ هزار و ۹۳۴ میلیارد تومان رسید.
خالص خروج پول حقیقی ۳۷۷ میلیارد تومان و خروج نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت ۷۷۰ میلیارد تومان بود.
صف خرید به ۸۲ نماد با ارزش ۴۱۳ میلیارد تومان و صف فروش به ۱۵۷ نماد به ارزش ۱,۷۳۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.
شمار نمادهای مثبت و منفی غیرصف به ترتیب ۱۴۷ و ۲۷۲ بود. سرانه خرید حقیقی ۷۰.۳ و سرانه فروش حقیقی ۷۳.۹ میلیون تومان ثبت شد.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنش
در بورس، «فملی» با تأثیر منفی ۲۰۸۵ واحدی، «وبملت» با اثر مثبت ۱۸۸۹ واحد، و «فولاد» با اثر منفی ۱۷۸۷ واحد، بیشترین اثرگذاری را بر شاخص داشتند.
از نظر تعداد معاملات، «خودرو» با ۳۰ هزار و ۹۵۰ نوبت، «وبملت» با ۲۲ هزار و ۱۵۲ و «خساپا» با ۲۱ هزار و ۴۸۴ معامله در صدر بودند.
در فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۶۶ واحدی (۰.۲۸ درصد) به ۲۴ هزار و ۱۵۳ واحد رسید. «آریا» با ۳۱ واحد مثبت و «آریان» با ۲۶ واحد منفی، بیشترین اثرگذاری را داشتند.
«وگردش» با ۷۲۸۸ معامله، «فزر» با ۴۴۲۴ و «نان» با ۲۸۰۹ معامله، رکوردداران تراکنش بودند.
