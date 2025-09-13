به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، از هدف‌گذاری ۵۰۰ مگاواتی این استان تاکنون ۲۱۶ مگاوات در ۷۶۶ نقطه محقق شده است.

وی افزود: شهرستان آشتیان با احداث ۱۱۱ نیروگاه و پیشرفت ۷۳ درصدی، عملکرد قابل توجهی داشته است.

محمودی تصریح کرد: بر اساس آمار تفکیکی، شهرستان محلات با احداث ۱۶ نیروگاه خورشیدی و تحقق ۱۵۲ درصدی نسبت به برنامه تعیین‌شده، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: شهرستان ساوه با احداث ۸۶ نیروگاه به ظرفیت ۴۴ مگاوات در بخش توزیع و دو نیروگاه هفت و نیم مگاواتی در بخش انتقال، ۸۲ درصد اهداف شش‌ماهه خود را محقق کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: شهرستان زرندیه نیز با اجرای ۱۷ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۴۹ و ۳۱ صدم مگاوات، ۷۹ درصد برنامه شش‌ماهه را به انجام رسانده و هم‌اکنون ۳ پروژه دیگر در بخش توزیع و انتقال این شهرستان در دست اجراست.

وی افزود: در شهرستان خمین نیز تاکنون ۲۰ نیروگاه کوچک با ظرفیت پنج و ۶ دهم مگاوات به بهره‌برداری رسیده و عملیات احداث چهار نیروگاه دیگر به ظرفیت ۲۳ مگاوات و یک نیروگاه انتقالی ۱۲ مگاواتی آغاز شده است.

محمودی با اشاره به وضعیت سایر شهرستان‌ها گفت: در دلیجان، ۳ نیروگاه با ظرفیت ۳ و ۸۷ صدم مگاوات، در اراک ۲۱۴ نیروگاه به ظرفیت ۶ و ۳۱ صدم مگاوات و در فراهان ۷۰ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت یک و ۲۸ صدم مگاوات احداث شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به تحقق ۲۱۶ مگاوات از ظرفیت برنامه ریزی‌شده در نیمه نخست سال، پیش‌بینی می‌شود استان مرکزی تا پایان سال به هدف‌گذاری ۵۰۰ مگاواتی خود دست یابد.