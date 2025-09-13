  1. استانها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

شهرستان محلات صدرنشین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی شد

اراک- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: شهرستان محلات با تحقق ۱۵۲ درصدی برنامه شش‌ماهه، بیشترین پیشرفت را در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی این استان داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، از هدف‌گذاری ۵۰۰ مگاواتی این استان تاکنون ۲۱۶ مگاوات در ۷۶۶ نقطه محقق شده است.

وی افزود: شهرستان آشتیان با احداث ۱۱۱ نیروگاه و پیشرفت ۷۳ درصدی، عملکرد قابل توجهی داشته است.

محمودی تصریح کرد: بر اساس آمار تفکیکی، شهرستان محلات با احداث ۱۶ نیروگاه خورشیدی و تحقق ۱۵۲ درصدی نسبت به برنامه تعیین‌شده، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: شهرستان ساوه با احداث ۸۶ نیروگاه به ظرفیت ۴۴ مگاوات در بخش توزیع و دو نیروگاه هفت و نیم مگاواتی در بخش انتقال، ۸۲ درصد اهداف شش‌ماهه خود را محقق کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: شهرستان زرندیه نیز با اجرای ۱۷ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۴۹ و ۳۱ صدم مگاوات، ۷۹ درصد برنامه شش‌ماهه را به انجام رسانده و هم‌اکنون ۳ پروژه دیگر در بخش توزیع و انتقال این شهرستان در دست اجراست.

وی افزود: در شهرستان خمین نیز تاکنون ۲۰ نیروگاه کوچک با ظرفیت پنج و ۶ دهم مگاوات به بهره‌برداری رسیده و عملیات احداث چهار نیروگاه دیگر به ظرفیت ۲۳ مگاوات و یک نیروگاه انتقالی ۱۲ مگاواتی آغاز شده است.

محمودی با اشاره به وضعیت سایر شهرستان‌ها گفت: در دلیجان، ۳ نیروگاه با ظرفیت ۳ و ۸۷ صدم مگاوات، در اراک ۲۱۴ نیروگاه به ظرفیت ۶ و ۳۱ صدم مگاوات و در فراهان ۷۰ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت یک و ۲۸ صدم مگاوات احداث شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به تحقق ۲۱۶ مگاوات از ظرفیت برنامه ریزی‌شده در نیمه نخست سال، پیش‌بینی می‌شود استان مرکزی تا پایان سال به هدف‌گذاری ۵۰۰ مگاواتی خود دست یابد.

