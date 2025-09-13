تولید ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی در مرکزی تا پایان سال جاری قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ابک پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی اظهار کرد: این استان هم‌اکنون بالاترین میزان اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه سراسری برق کشور را دارد و این جایگاه نشان‌دهنده بازدهی بالای شبکه و ظرفیت‌های مطلوب این استان است.

وی افزود: هرچند استان یزد از نظر ظرفیت نصب‌شده چند مگاوات بیشتر از استان مرکزی پیشتاز بود، اما در میزان اتصال به شبکه و تولید واقعی برق، استان مرکزی با اختلاف، رتبه نخست کشور را کسب کرد.

ابک تصریح کرد: تحقق برنامه ۵۰۰ مگاواتی امسال با تلاش جمعی قطعی است و در سال ۱۴۰۵ نیز ظرفیت استان برای دستیابی به یک هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی هدف‌گذاری شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: فرمانداران موظفند کارگروه‌های مشابه در سطح شهرستان‌ها تشکیل دهند و با سرمایه‌گذاران تعامل مستمر داشته باشند تا روند تخصیص زمین سرعت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت پروژه‌های کوچک‌مقیاس در کنار طرح‌های بزرگ صنعتی تاکید کرد: اجرای پروژه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس با جدیت دنبال می‌شود تا در کنار توسعه طرح‌های بزرگ، پایداری شبکه برق و کاهش قطعی‌ها برای مردم استان تضمین گردد.

ابک افزود: پروژه‌هایی که از بهمن‌ماه زمین دریافت کرده اما تاکنون اقدامی برای اجرا انجام نداده‌اند، در صورت تداوم این روند به سرمایه‌گذاران جایگزین واگذار خواهند شد.

معاون عمرانی استانداری مرکزی گفت: با توجه به ظرفیت شرکت‌هایی همچون گام و مانا، اجرای پروژه‌های سه مگاواتی در مدت سه ماه امکان‌پذیر است و این موضوع دستیابی به اهداف توسعه انرژی خورشیدی استان را تسریع می‌کند.