  1. هنر
  2. تئاتر
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

بازیگران نمایش «سنگ بست» معرفی شدند

بازیگران نمایش «سنگ بست» به کارگردانی محمدمهدی خاتمی برای اجرا در سالن چهارسوی تئاتر شهر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «سنگ بست» از ۲۶ شهریور هر شب ساعت ۱۵: ۲۰ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

«سنگ بست» یک درام اجتماعی است که در دهه چهل می‌گذرد و روایت زنی شیرازی به نام «آهو» است که همسرش به واسطه تصادف منجر به فوت در زندان وکیل آباد مشهد محبوس شده و او وفادارانه درگیر مبارزه‌ای جانفرسا برای آزادی شوهرش شده است.

تکتم اخجوانی، پرویز گوهری راد، مجتبی فلاحی، علیرضا مهران، حامد وکیلی، نسرین نکیسا و سعید ملک نژاد بازیگرانی هستند که در این نمایش حضور دارند.

این نمایش پیش از این در شهرهای بجنورد، مشهد و تربت حیدریه اجرای عمومی داشته و برگزیده ششمین جشنواره ملی رضوی (بجنورد) بوده و عنوان اولی در بخش‌های متن، کارگردانی، بازیگری مرد، بازیگری زن و موسیقی دریافت کرده است.

«سنگ بست» همچنین کاندیدای متن، موسیقی، بازیگری زن و بازیگری مرد جشنواره سی و سوم فجر و برنده تندیس بازیگری مرد این جشنواره و برنده عنوان اولِ متن، کارگردانی، بازیگری مرد و بازیگری زن در دهمین جشنواره ملی رضوی (بجنورد) با گروه زاهدان بوده است.

علاقه‌مندان برای خرید بلیت روزهای نخست این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

