بازیگران نمایش «سنگ بست» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «سنگ بست» از ۲۶ شهریور هر شب ساعت ۱۵: ۲۰ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
«سنگ بست» یک درام اجتماعی است که در دهه چهل میگذرد و روایت زنی شیرازی به نام «آهو» است که همسرش به واسطه تصادف منجر به فوت در زندان وکیل آباد مشهد محبوس شده و او وفادارانه درگیر مبارزهای جانفرسا برای آزادی شوهرش شده است.
تکتم اخجوانی، پرویز گوهری راد، مجتبی فلاحی، علیرضا مهران، حامد وکیلی، نسرین نکیسا و سعید ملک نژاد بازیگرانی هستند که در این نمایش حضور دارند.
این نمایش پیش از این در شهرهای بجنورد، مشهد و تربت حیدریه اجرای عمومی داشته و برگزیده ششمین جشنواره ملی رضوی (بجنورد) بوده و عنوان اولی در بخشهای متن، کارگردانی، بازیگری مرد، بازیگری زن و موسیقی دریافت کرده است.
«سنگ بست» همچنین کاندیدای متن، موسیقی، بازیگری زن و بازیگری مرد جشنواره سی و سوم فجر و برنده تندیس بازیگری مرد این جشنواره و برنده عنوان اولِ متن، کارگردانی، بازیگری مرد و بازیگری زن در دهمین جشنواره ملی رضوی (بجنورد) با گروه زاهدان بوده است.
علاقهمندان برای خرید بلیت روزهای نخست این نمایش میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
