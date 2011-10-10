آثار برگزیده جشنواره تئاتر رضوی در بجنورد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عقلی کارگردان نمایش "زندگی به مقدار لازم" عنوان رتبه دوم و محمد مهدی خاتمی، کارگردان "سنگ بست" نیز عنوان کارگردان سوم این جشنواره شدند.

در بخش بازیگری دوم مرد محسن ضیاء چمنی توانست در نمایش "زندگی به مقدار لازم" عنوان بازیگری سوم مشترک را از آن خود سازد.

تندیس جشنواره و لوح تقدیر و جایزه در بخش بهترین زن به طور مشترک به فاطمه توانا و شهره مکری برای بازی در نمایش های " زندگی به مقدار لازم" و "سنگ بست" اهدا شد.

در بخش نمایشنامه نویسی عنوان دوم به مسعود عقلی برای نمایش "زندگی به مقدار لازم" و عنوان سوم به "سنگ بست" محمد مهدی خاتمی اهدا شد.

در بخش بهترین موسیقی مهدی حسنی برای نمایش "سنگ بست" عنوان نخست مشترک را کسب کرد.

بهترین طراحی صحنه نیز به مسعود عقلی برای نمایش "زندگی به مقدار لازم" اهدا شد.

هیئت داوران جشنواره آثار نمایش "سنگ بست" و "زندگی به مقدار لازم" برای حمایت نقدی به منظور اجرای عمومی برگزیده شد.

نمایشنامه "ترنج" به نویسندگی عباس جانفدا عنوان نویسندگی اول هشتمین جشنواره ادبیات نمایشی جشنواره تئاتر رضوی را کسب کرد.