واحدهای خیرین مسکن ساز نمین ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

نمین ، اظهار کرد: پروژه فوق دارای ۳۰ واحد آپارتمان است که ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان فصل پاییز به اتمام می‌رسد. به گزارش خبرنگار مهر ، مهران امانی عصر شنبه در بازدید از پروژه مسکن خیرین در حال احداث شهر، اظهار کرد: پروژه فوق دارای ۳۰ واحد آپارتمان است که ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با برنامهانجام شده تا پایان فصل پاییز به اتمام می‌رسد.

وی گفت: در جریان این بازدید مسئولان استانی اداره گاز قول مساعدت دادند لوله کشی و اشتراک گاز این پروژه به صورت رایگان انجام گیرد.

فرماندار شهرستان نمین افزود: این واحدها بعد اتمام به خانوارهای دارای شرایط خاص از جمله خانواده‌های دارای چند عضو دارای معلولیت و نیز خانواده‌هایی با سرپرستی زنان یا افراد دارای معلولیت و خانواده‌های نیازمند برای بهره‌مندی از این واحدها اهدا خواهند شد.

امانی ادامه داد: به منظور حمایت از این طرح، با کارخانه‌های شهرستان برای تأمین مصالح موردنیاز رایزنی خواهیم کرد.