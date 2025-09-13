واحدهای خیرین مسکن ساز نمین ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی عصر شنبه در بازدید از پروژه مسکن خیرین در حال احداث شهر نمین، اظهار کرد: پروژه فوق دارای ۳۰ واحد آپارتمان است که ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان فصل پاییز به اتمام میرسد.
وی گفت: در جریان این بازدید مسئولان استانی اداره گاز قول مساعدت دادند لوله کشی و اشتراک گاز این پروژه به صورت رایگان انجام گیرد.
فرماندار شهرستان نمین افزود: این واحدها بعد اتمام به خانوارهای دارای شرایط خاص از جمله خانوادههای دارای چند عضو دارای معلولیت و نیز خانوادههایی با سرپرستی زنان یا افراد دارای معلولیت و خانوادههای نیازمند برای بهرهمندی از این واحدها اهدا خواهند شد.
امانی ادامه داد: به منظور حمایت از این طرح، با کارخانههای شهرستان برای تأمین مصالح موردنیاز رایزنی خواهیم کرد.
