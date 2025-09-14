یونس بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در روستاهای استان لرستان ۱۷۰ مدرسه کانکسی وجود دارد.

وی عنوان کرد: تا ابتدای مهرماه ۱۶۳ مدرسه جایگزین این مدارس کانکسی در استان خواهند شد.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان با بیان اینکه بین پنج تا شش مدرسه نیز معارض زمین داشتند، گفت: احتمالاً تا ۱۵ مهرماه نیز این تعداد مدرسه جایگزین مدارس کانکسی خواهند شد.

بهاروند، تصریح کرد: تا ۱۵ مهرماه پرونده جمع‌آوری مدارس کانکسی در استان بسته خواهد شد و مدارس استاندارد جایگزین آنها خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به وجود ۷۰ مدرسه سنگی در روستاهای لرستان نیز، گفت: از این تعداد، ۱۶ مورد از سوی بنیاد علوی قرار است به جایشان مدارس استاندارد ساخته شود.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، افزود: پنج مورد از این مدارس سنگی نیز از سوی خیرین تبدیل به مدارس استاندارد خواهند شد.

بهاروند، بیان داشت: همچنین ۵۰ مدرسه سنگی دیگر نیز در قالب تفاهم‌نامه با سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و بسیج سازندگی تبدیل به مدارس استاندارد خواهند شد.