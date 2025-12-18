خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در اقصی نقاط کشور، به ویژه در مناطق مرزی، محروم و صعب‌العبور، هنوز کودکانی هستند که هر روز مسیرهای طولانی و پرخطر را برای رسیدن به کلاس‌هایی می‌پیمایند که نه سقف مطمئنی دارند و نه دیواری ایمن.

گامی بلند برای حذف مدارس سنگی، کانکسی و فرسوده

مدارس سنگی و گِلی و کانکسی که سال‌ها نماد مقاومت و عطش یادگیری در مناطق محروم بوده‌اند، اکنون به دلیل فرسودگی و ناایمنی، به چالشی بزرگ برای تحصیل کودکان این مناطق تبدیل شده‌اند.

با این حال، در سایه اجرای طرح ملی «توسعه عدالت در فضاهای آموزشی»، بارقه‌های امید در این مناطق درحال تابیدن است. دولت با مشارکت بنیاد علوی، همکاری‌های مردمی، حضور داوطلبانه فرهنگیان و مساعدت نهادهای مسئول، گام بلندی برای حذف مدارس سنگی، کانکسی و فرسوده برداشته تا هیچ کودک ایرانی از تحصیل در فضایی استاندارد و ایمن بازنماند.

موقعیت جغرافیایی این مدارس که عمدتاً در مناطق کوهستانی، دورافتاده و کم‌برخوردار قرار گرفته‌اند، ضرورت نوسازی و بازسازی آنها را به یکی از اولویت‌های ملی تبدیل کرده است. این حرکت، نه تنها بهبود شرایط فیزیکی آموزش، بلکه گامی مؤثر در کاهش محرومیت و تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور محسوب می‌شود.

جشن جمع‌آوری مدارس کانکسی در لرستان

مهدی مجیدی معاون عمرانی استاندار لرستان در این رابطه با بیان اینکه بیشترین مدارس کانکسی در استان لرستان وجود داشت، اظهار داشت: از مجموع ۹۰۰ مدرسه کانکسی در کشور، ۱۷۰ مورد مربوط به استان لرستان بود.

وی عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته، مهرماه امسال در روستای «بگ وردی» شهرستان دلفان و با حضور وزیر آموزش و پرورش یک مورد از مدارس کانکسی که تبدیل به مدرسه استاندارد شده بود افتتاح شد و جشن جمع آوری مدارس کانکسی در استان لرستان برگزار شد.

معاون عمرانی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه این امر دستاورد بزرگی بود، گفت: وقتی مدارس کانکسی جمع آوری می‌شود، شاخص نوسازی مدارس بالا می‌رود.

در لرستان ۷۰ مدرسه «سنگی» داریم

مجیدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در لرستان ۷۰ مدرسه «سنگی» داریم، گفت: تبدیل ۱۶ مدرسه «سنگی» به مدرسه استاندارد از سوی بنیاد علوی در استان شروع شده است.

وی بیان داشت: این مدارس استاندارد، عید تحویل داده می‌شوند.

معاون عمرانی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مابقی تبدیل این مدارس «سنگی» به مدرسه استاندارد در تابستان انجام خواهد گرفت و تحویل داده می‌شوند، افزود: همچنین تبدیل ۴۴ مدرسه «سنگی» به مدرسه استاندارد در استان توسط سپاه انجام می‌شود.

مجیدی، تصریح کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته، مدارس «سنگی» نیز ظرف یک سال آینده در استان برچیده خواهند شد.

وعده جمع‌آوری مدارس «سنگی» تا مهرماه

یونس بهاروند مدیرکل نوسازی مدارس لرستان نیز در این رابطه، اظهار داشت: جمع آوری ۱۷۰ مدرسه «کانکسی» در استان یک اتفاق بزرگ به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه به دو علت استان لرستان پایلوت جمع آوری مدارس «کانکسی» انتخاب شد، یکی به علت تعداد زیاد و دیگری به علت کیفیت در اجرا و تبدیل به مدارس استاندارد بود، عنوان کرد: در بحث نهضت توسعه عدالت آموزشی که مورد تاکید رئیس جمهور هست، کار تسریع شده و امیدواریم مشکلات در حوزه مدرسه سازی در بازه زمانی کمتری رفع شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، بیان داشت: یکی از اقدامات در دستور کار در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی بحث جمع آوری ۷۰ مدرسه «سنگی» است، با برنامه ریزی صورت گرفته امیدواریم تعدادی از آنها تا قبل از عید به مدرسه استاندارد تبدیل شوند و مابقی در فصل بهار انجام شود.

بهاروند، تاکید کرد: در نهایت برنامه ریزی این است که این مدارس «سنگی» تا فصل تابستان به مدرسه استاندارد تبدیل و همچنین تجهیز شوند و مهرماه سال آینده تحویل داده شوند.

۴۵۹ کلاس درس به شرط تأمین اعتبار افتتاح می‌شود

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مهرماه امسال نیز ۱۰۶ پروژه آموزشی با ۲۵۲ کلاس درس در استان به بهره برداری رسید، افزود: برنامه داریم که برای مهرماه سال ۱۴۰۵ نیز ۱۲۶ پروژه با ۴۵۹ کلاس درس به شرط تأمین اعتبار در استان افتتاح شود.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان با بیان اینکه در سال گذشته ۹۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی، هنرستانی، گرمایشی، سرمایشی و ورزشی برای مدارس استان خریداری کردیم، گفت: تلاش شده که عدالت در این رابطه در مناطق استان صورت گرفته باشد.

بنابر این گزارش، پروژه جایگزینی مدارس کانکسی و سنگی در لرستان، نمادی از گام‌های بلند و برنامه‌ریزی‌شده در مسیر محو نابرابری آموزشی است. این اقدام، علاوه بر ارتقای شاخص‌های ایمنی و استانداردهای فضای فیزیکی مدارس، بارقه‌ای از امید برای دانش‌آموزان مناطق محروم به‌وجود آورده است.

حرکت سریع و هدفمند در استان لرستان، که به عنوان پایلوت جمع‌آوری مدارس کانکسی انتخاب شد، نشان می‌دهد که با همکاری نهادهای دولتی، بنیادهای مردمی، نیروهای جهادی و مشارکت محلی، می‌توان بر چالش‌های زیرساختی آموزش در مناطق دوردست و کم‌برخوردار غلبه کرد.