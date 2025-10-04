  1. جامعه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

تشکیل پرونده برای ۱۳۴ مدرسه غیردولتی متخلف

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به تشکیل پرونده برای ۱۳۴ مدرسه غیردولتی متخلف گفت: آموزش‌وپرورش به برخی مدارس بابت تبلیغات هنجارشکنانه هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با بیان اینکه  آموزش‌وپرورش به برخی مدارس بابت تبلیغات هنجارشکنانه هشدار داد گفت: روند رسیدگی به تخلفات در چهار مرحله انجام می‌شود مرحله نخست عودت شهریه اضافی به دانش‌آموزان، سپس تذکر و توبیخ، در مرحله سوم جریمه مدرسه و در نهایت تعطیلی مدرسه  در صورت تداوم تخلف است. 

وی درباره اینکه در روزهای اخیر، تصاویری از برخی مدارس غیردولتی در فضای مجازی منتشر شد که در آن‌ها از پوشش‌ و تبلیغات نامتعارف برای دعوت دانش‌آموز به مدارس استفاده شده بود گفت: انحلال این مدارس را اعلام کردیم دیگران هم در جریان باشند. 

وی بیان داشت:ما به موسساتی که با تبلیغات هنجارشکنانه و اقدامات خلاف ضوابط  دنبال جذب دانش‌آموز باشند، اجازه ادامه فعالیت نخواهیم داد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش از بررسی ۱۳۴ پرونده تخلف مدرسه خبر داد که از این تعداد، ۲۲ پرونده منجر به تعطیلی مدارس متخلف شده است.

