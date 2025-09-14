به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی امروز یکشنبه در حاشیه آئین کلنگزنی و خشتگذاری مدرسه «اولیا» در منطقه عشایری «کرکی» روستای «قلعه زنجیر»، با اشاره به اهمیت این رویداد، اظهار داشت: امروز در لرستان شاهد شروع حرکتی تازه در مدرسهسازی هستیم. ساخت نخستین مدرسه با مشارکت مستقیم اولیا دانشآموزان، فرهنگیان و مردم نیکاندیش نشان میدهد که آموزشوپرورش یک مسئولیت اجتماعی همگانی است و تنها به عهده دولت نیست.
وی افزود: این مدرسه دو کلاسه، نخستین بنای آموزشی در استان است که با همراهی اولیا آغاز شده و امیدواریم تا آغاز سال تحصیلی آینده به بهرهبرداری برسد. در این منطقه عشایری، ۱۵ دانشآموز هماکنون در کانکس مشغول تحصیل هستند و باهمت مردم، خیرین و اولیا بهزودی صاحب فضای آموزشی استاندارد خواهند شد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به مشارکت ارزشمند اهالی روستا، بیان داشت: زمین این مدرسه توسط خانواده زندهیاد «شاپور کرکی» اهدا شد و تا امروز با کمک خیرین و اولیا، بیش از یک میلیارد تومان از هزینه برآوردی حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تأمین شده است. این همدلی نشان میدهد که جامعه برای آینده فرزندان خود اهمیت ویژهای قائل است.
سهرابی، ادامه داد: این مراسم همزمان با سراسر کشور و از طریق ویدئوکنفرانس با حضور وزیر آموزشوپرورش برگزار شد. امروز در کل کشور ساخت ۳۲ مدرسه با مشارکت اولیاومربیان مدارس آغاز شد و لرستان با این پروژه، گام نخست خود را برداشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پویش «مدرسهسازی معلمان» اشاره کرد و گفت: معلمان لرستان بااحساس مسئولیت اجتماعی خود پویش مدرسهسازی را راهاندازی کردهاند. بهزودی شاهد آغاز عملیات احداث اولین مدرسه با مشارکت فرهنگیان خواهیم بود که این امر جلوهای از ایثار و تعهد معلمان نسبت به نسل آینده است.
سهرابی، با دعوت از مردم و خیرین، گفت: امروز ثابت شد که دست در دست هم گذاشتن میتواند آیندهای روشنتر برای فرزندان این سرزمین رقم بزند. امیدواریم همه مردم، خیرین و جامعه فرهنگی برای توسعه زیرساختهای آموزشی به ما بپیوندند تا هیچ دانشآموزی از حق آموزش در فضای امن و استاندارد محروم نماند.
