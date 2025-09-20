۸۰ میلیارد ریال تجهیزات آموزشی به مدارس لرستان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس بهاروند در سخنانی، اظهار داشت: دومین کاروان تجهیزات آموزشی بااعتبار ۸۰ میلیارد ریال به مدارس استان ارسال شد.
وی بیان کرد: این محمولهها با ظرفیت ۵۲ کامیون شامل بیش از دو هزار و ۷۰۰ قلم انواع تجهیزات آموزشی شامل میز، صندلی، تخته، کمد و سایر موارد به مناطق مختلف استان ارسال شد.
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان با بیان اینکه این کاروان همزمان با سراسر کشور به مدارس استان ارسال شده است، بیان داشت: سال مالی ۱۴۰۳ بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال تجهیزات آموزشی، کمکآموزشی و گرمایشی برای مدارس لرستان تأمین شده است.
بهاروند با بیان اینکه تجهیزات هنرستانی نیز بهزودی ارسال خواهد شد، ادامه داد: تأمین تجهیزات یکی از رسالتهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است و تلاش میشود این مهم را با کمک خیران انجام داد.
