به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح مدرسه دو کلاسه شهیده زینب بازگیر روز چهارشنبه با حضور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان، معاون آموزش ابتدایی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو خرم‌آباد و جمعی از مسئولان محلی، اولیا و اهالی منطقه برگزار و این فضا برای تحصیل ایمن و استاندارد دانش‌آموزان آماده شد.

مدرسه دو کلاسه شهیده زینب بازگیر با زیربنای مناسب و مطابق با استانداردهای روز آموزشی احداث شده و زمینه تحصیل مطلوب و ایمن برای دانش‌آموزان منطقه را فراهم کرده است.

این اقدام گامی مهم در جهت توسعه عدالت آموزشی و رفع محرومیت‌های زیرساختی در حوزه تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.

در این مراسم، یونس بهاروند، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با تبریک به اهالی منطقه و دانش‌آموزان اظهار داشت: استان لرستان طی سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر در احداث و بهسازی فضاهای آموزشی بوده و با همت خیرین مدرسه‌ساز، اعتبارات دولتی و مشارکت دستگاه‌های مختلف، روند مدرسه‌سازی با شتاب قابل توجه ادامه دارد.

وی با تأکید بر نقش آموزش ابتدایی به عنوان زیربنای توسعه پایدار افزود: افتتاح این مدرسه به نام شهیده زینب بازگیر یادآور ایثار و فداکاری زنان و دختران این سرزمین است و امیدواریم دانش‌آموزان این مدرسه ادامه‌دهنده راه علم، ایمان و ایثار باشند.