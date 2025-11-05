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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸

افتتاح مدرسه دو کلاسه شهیده «زینب بازگیر» در خرم‌آباد

افتتاح مدرسه دو کلاسه شهیده «زینب بازگیر» در خرم‌آباد

خرم‌آباد- آئین افتتاح مدرسه دو کلاسه شهیده زینب بازگیر با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح مدرسه دو کلاسه شهیده زینب بازگیر روز چهارشنبه با حضور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان، معاون آموزش ابتدایی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو خرم‌آباد و جمعی از مسئولان محلی، اولیا و اهالی منطقه برگزار و این فضا برای تحصیل ایمن و استاندارد دانش‌آموزان آماده شد.

مدرسه دو کلاسه شهیده زینب بازگیر با زیربنای مناسب و مطابق با استانداردهای روز آموزشی احداث شده و زمینه تحصیل مطلوب و ایمن برای دانش‌آموزان منطقه را فراهم کرده است.

این اقدام گامی مهم در جهت توسعه عدالت آموزشی و رفع محرومیت‌های زیرساختی در حوزه تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.

در این مراسم، یونس بهاروند، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با تبریک به اهالی منطقه و دانش‌آموزان اظهار داشت: استان لرستان طی سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر در احداث و بهسازی فضاهای آموزشی بوده و با همت خیرین مدرسه‌ساز، اعتبارات دولتی و مشارکت دستگاه‌های مختلف، روند مدرسه‌سازی با شتاب قابل توجه ادامه دارد.

وی با تأکید بر نقش آموزش ابتدایی به عنوان زیربنای توسعه پایدار افزود: افتتاح این مدرسه به نام شهیده زینب بازگیر یادآور ایثار و فداکاری زنان و دختران این سرزمین است و امیدواریم دانش‌آموزان این مدرسه ادامه‌دهنده راه علم، ایمان و ایثار باشند.

کد مطلب 6646551

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