به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از جام جهانی تیراندازی در نینگبوی چین و در پایان دور مقدماتی تفنگ ۱۰ متر، شرمینه چهل امیرانی با امتیاز ۶۲۹.۷ در جایگاه بیست و سوم قرار گرفت.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری بر عهده دارد. معصومه توحیدلو به عنوان سرپرست و امید نجاری، مدیر سازمان تیم‌های ملی تیم تیراندازی کشورمان را همراهی کردند.

به این ترتیب پرونده جام جهانی تیراندازی در نینگبوی چین بسته شد.

جام جهانی تیراندازی از ۱۸ تا ۲۳ شهریور در نینگبو چین برگزار می‌شود و تیم ایران با ۶ تیرانداز در این رقابت‌ها حضور دارد.

شرمینه چهل امیرانی، امیرمحمد نکونام با هدایت حسین باقری در رشته تفنگ و هانیه رستمیان، جواد فروغی، امیر جوهری‌خو و وحید گل‌خندان با هدایت مریم سلطانی در رشته تپانچه در این مسابقات حضور دارند.

نتایج تیم ملی تفنگ و تپانچه ایران به شرح زیر است:

تیم میکس تپانچه با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان ششم شد.

تیم میکس تفنگ با ترکیب امیرمحمد نکونام و شرمینه چهل‌امیرانی بیست‌وهشتم شد.

وحید گلخندان در تفنگ بادی سیزدهم، جواد فروغی بیستم و امیر جوهری‌خو سی‌وششم شد.

هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر پانزدهم شد و در بادی بیست‌ودوم شد.

امیرمحمد نکونام در تفنگ بادی سیزدهم و در تفنگ سه‌وضعیت هفتم شد.

شرمینه چهل‌امیرانی در تفنگ بادی در رده بیست‌وسوم ایستاد.