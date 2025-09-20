به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی تیراندازی نینگبو چین که از ۱۸ تا ۲۳ شهریور برگزار شد بدون کسب مدال برای نمایندگان ایران به پایان رسید. تیم ملی کشورمان در این دوره از مسابقات ۶ نماینده داشته که امیرمحمد نکونام در ماده تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت با ثبت امتیاز ۵۹۰ در دور مقدماتی بهعنوان نفر پنجم راهی فینال شد و در نهایت با رکورد ۴۰۷ در جایگاه هفتم ایستاد؛ او همچنین در تفنگ بادی موفق به کسب رتبه سیزدهم شد. شرمینه چهلامیرانی نیز در رقابت تفنگ بادی میان ۷۵ تیرانداز با رکورد ۶۲۹.۷ امتیاز رتبه بیستوسوم را به دست آورد. در رشته تپانچه هانیه رستمیان در ماده ۲۵ متر پانزدهم و در بادی بیستودوم شد. وحید گلخندان در تپانچه بادی مقام سیزدهم، جواد فروغی جایگاه بیستم و امیر جوهریخو رتبه سیوششم را به دست آوردند.
در رقابتهای تیمی تیم میکس تپانچه متشکل از وحید گلخندان و هانیه رستمیان موفق شد در جایگاه ششم قرار گیرد. تیم میکس تفنگ با ترکیب امیرمحمد نکونام و شرمینه چهلامیرانی نیز به رتبه بیستوهشتم دست یافت.
ابراهیم برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی تیراندازی در مسابقات اخیر اظهار کرد: ما دو رویداد مهم را اخیراً پشت سر گذاشتیم؛ قهرمانی آسیا در قزاقستان و جام جهانی؛ قهرمانی آسیا هر چهار سال یکبار برگزار میشود و شامل همه رشتههای المپیکی و غیرالمپیکی است. در این دوره در رشتههای المپیکی مثل تپانچه بادی، تپانچه ۲۵ متر بانوان و رپید فایر آقایان عملکرد خوبی داشتیم با این حال در رشتههای غیرالمپیکی هنوز جای کار داریم.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما این است که حتی قهرمانی کشور در رشتههای المپیکی برگزار نمیشود. به عنوان مثال رشته ۲۵ متر بانوان و رپید فایر آقایان در ایران سالهاست برگزار نشدهاند. این موضوع مانع شناسایی استعدادهای بالقوه و پرورش آنها میشود. هدف ما این است که این رشتهها عمومیتر شده و به استانها کشیده شوند تا بتوانیم ورزشکاران بیشتری جذب کنیم.
برخورداری درباره مشکلات تجهیزات و مهمات نیز گفت: ما با کمبود اسلحه و مهمات مناسب روبهرو هستیم بهخصوص به دلیل تحریمها شرایط برایمان سختتر شده است. البته فدراسیون رایزنیهایی با کشورهای همسایه انجام داده و امیدواریم این مشکلات برطرف شود تا بتوانیم تمرکز بیشتری روی رشتههای المپیکی داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد ملی پوشان توضیح داد: در جام جهانی چین وحید گلخندان به فینال راه پیدا کرد و رکورد خوبی ثبت کرد. جواد فروغی هم علیرغم عملکرد ضعیفتر قبلی در قزاقستان نتایج قابل قبولی داشت. در تفنگ نکونام توانست به فینال رشته ۵۰ متر سه وضعیت راه پیدا کند؛ این یک موفقیت ارزشمند بود زیرا همه رقبای او از بهترین تجهیزات و مهمات برخوردار بودند.
کارشناس تیراندازی ادامه داد: سطح جهانی بسیار بالاست و کشورهای دیگر با برنامهریزی جوانگرایانه ترکیب تیم خود را نوسازی کردهاند. ما هم نیازمند جوانگرایی هستیم اما این کار مشروط بر فراهم بودن زیرساختها و تجهیزات مناسب است. ورزشکاران زیر ۱۵ سال نمیتوانند اسلحه سنگین را کنترل کنند؛ بنابراین رده سنی مناسب برای جذب استعدادهای آینده بین ۱۵ تا ۱۷ سال است.
وی افزود: اردوهای تیم ملی نوجوانان و جوانان بسیار موفق بوده و در قزاقستان عملکرد خوبی داشتند. با افزایش تعداد مسابقات رنکینگ کشوری و جذب استعدادهای بیشتر میتوانیم پشتوانهای مستحکم برای تیم بزرگسالان بسازیم و در بازیهای آسیایی و المپیک موفق باشیم.
برخورداری در پایان گفت: اگر وزارت ورزش و فدراسیون حمایت بیشتری کنند، تجهیزات کافی در اختیار تیم قرار دهند و زیرساختهای استانی برای جوانان فراهم شود تیراندازی ایران میتواند در سطح بینالمللی بدرخشد و با رقبا بهطور جدی رقابت کند.
