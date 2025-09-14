  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۴

تیرانداز ایران در تفنگ سه وضعیت جام‌جهانی هفتم شد

تیرانداز ایران در تفنگ سه وضعیت جام‌جهانی هفتم شد

امیر محمد نکونام در تفنگ سه وضعیت جام‌جهانی تیراندازی در رده هفتم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از جام جهانی تیراندازی در نینگبوی چین و در پایان دور مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت، امیر محمد نکونام با ثبت امتیاز ۵۹۰ به عنوان نفر پنجم راهی فینال شد.

در فینال این رقابت‌ها امیر محمد نکونام در جایگاه هفتم ایستاد. تیراندازانی از جمهوری چک، روسیه و نروژ در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری بر عهده دارد.

جام جهانی تیراندازی از ۱۸ تا ۲۳ شهریور در نینگبو چین برگزار می‌شود و تیم ایران با ۶ تیرانداز در این رقابت‌ها حضور دارد.

شرمینه چهل امیرانی، امیرمحمد نکونام با هدایت حسین باقری در رشته تفنگ و هانیه رستمیان، جواد فروغی، امیر جوهری‌خو و وحید گل‌خندان با هدایت مریم سلطانی در رشته تپانچه در این مسابقات حضور دارند.

