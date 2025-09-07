قربانی: تیراندازی ورزش گرانی است؛ نیازمند حمایت دولت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قربانی در حاشیه مجمع سالانه این فدراسیون اظهار کرد: گزارشهای مختلفی در این مجمع از جمله اقداماتی که در طول سال انجام داده بودیم ارائه شد و سپس گزارشهای مالی را تقدیم کردیم که مورد تأیید قرار گرفت.
رئیس فدراسیون تیراندازی افزود: دستورالعملهایی هم در برنامههای خود داشتیم که تصویب شد. ما با تمام توان به دنبال اجرای برنامههای کلی وزارت ورزش هستیم و همه استانها دلسوزانه در حال فعالیت هستند. خوشبختانه ما از روز نخست تا امروز ارتقا چشمگیری داشتیم.
قربانی در ادامه خاطر نشان کرد: تیم ملی ما از حدود ۱۰ نفر به ۶۰ نفر رسیده که جزو اقدامات ویژه همکاران من در هیئتها، مربیان و فدراسیون است. ما باید این ورزش را همگانی کنیم. اگر چه تیراندازی ورزش گرانی است اما اگر رئیس جمهور و سایر مسئولان به این ورزش دینی توجه خاص داشته باشند که ۱۹۰ مدال دارد قطعاً میتوانیم جایگاه بالایی در جهان داشته باشیم.
رئیس فدراسیون تیراندازی در پایان تاکید کرد: چرا باید کشورهای غیر مسلمانی مثل چین و ژاپن و کره حدود ۱۲۰ ورزشکار به مسابقات بیاورند و ما کمترین تعداد شرکتکننده را داشته باشیم؟ درخواست من از مسئولان نظام این است که ما را حمایت کنند تا بتوانیم همه اقشار جامعه از ۷ تا ۷۰ سال را جذب کنیم.
