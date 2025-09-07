  1. ورزش
قربانی: تیراندازی ورزش گرانی است؛ نیازمند حمایت دولت هستیم

رئیس فدراسیون تیراندازی با اشاره به اینکه این رشته ورزش گران قیمتی است گفت: اگر رئیس جمهور و سایر مسئولان به این ورزش دینی توجه خاص داشته باشند می‌توانیم جایگاه بالایی در جهان داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قربانی در حاشیه مجمع سالانه این فدراسیون اظهار کرد: گزارش‌های مختلفی در این مجمع از جمله اقداماتی که در طول سال انجام داده بودیم ارائه شد و سپس گزارش‌های مالی را تقدیم کردیم که مورد تأیید قرار گرفت.

رئیس فدراسیون تیراندازی افزود: دستورالعمل‌هایی هم در برنامه‌های خود داشتیم که تصویب شد. ما با تمام توان به دنبال اجرای برنامه‌های کلی وزارت ورزش هستیم و همه استان‌ها دلسوزانه در حال فعالیت هستند. خوشبختانه ما از روز نخست تا امروز ارتقا چشمگیری داشتیم.

قربانی در ادامه خاطر نشان کرد: تیم ملی ما از حدود ۱۰ نفر به ۶۰ نفر رسیده که جزو اقدامات ویژه همکاران من در هیئت‌ها، مربیان و فدراسیون است. ما باید این ورزش را همگانی کنیم. اگر چه تیراندازی ورزش گرانی است اما اگر رئیس جمهور و سایر مسئولان به این ورزش دینی توجه خاص داشته باشند که ۱۹۰ مدال دارد قطعاً می‌توانیم جایگاه بالایی در جهان داشته باشیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی در پایان تاکید کرد: چرا باید کشورهای غیر مسلمانی مثل چین و ژاپن و کره حدود ۱۲۰ ورزشکار به مسابقات بیاورند و ما کمترین تعداد شرکت‌کننده را داشته باشیم؟ درخواست من از مسئولان نظام این است که ما را حمایت کنند تا بتوانیم همه اقشار جامعه از ۷ تا ۷۰ سال را جذب کنیم.

فریبا جلیل خانی

