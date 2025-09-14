اعتبارات ملی کهگیلویه و بویراحمد بعد از تخصیص جذب نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد که با حضور محمد بهرامی نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون برگزار شد، بر جذب اعتبارات عمرانی در فرصت باقی مانده تا پایان سال مالی در سی و یکم شهریور تأکید کرد و اظهار کرد: یک ریال از اعتبارات نباید برگشت بخورد.

وی در خصوص جذب اعتبارات با هیچ مدیری تعارف نداریم، افزود: فرآیند جذب اعتبارات ملی دشوار است و با هزاران سختی و مشقت و چانه‌زنی در تهران اعتباراتی را برای استان می‌گیرم اما قابل قبول نیست این اعتبارات جذب نشود و برگشت بخورد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه معاون عمرانی استانداری، مدیرکل اقتصاد و دارایی، ذی حساب و سرپرست سازمان برنامه و بودجه روزانه نظارت کنند تا اعتبارات برگشت نخورد، ادامه داد: دستگاه‌ها باید بدانند ناظری بالای سر آنهاست که هر لحظه ممکن است سر پروژه حاضر شود.

وی تصریح کرد: همه دستگاه باید برای جذب اعتبارات پای کار باشند، حتی آنهایی که تاکنون خوب کار کرده و تشویقشان کردیم باید این مورد را مدنظر داشته باشند که کار تمام نشده است و آنهایی که تا به حال کوتاهی کرده‌اند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست که یک ریال از منابعی که با این همه سختی و مشقت برای استان جذب شده برگشت بخورد.

تاکنون ۸۰۰ میلیارد تومان جذب شده است

رحمانی با اشاره به بهبود روند جذب اعتبارات نسبت به جلسات قبل، افزود: روند خوب است و ما در فاصله جلسه قبل شورای برنامه ریزی تاکنون ۸۰۰ میلیارد تومان جذب کردیم که عدد خوبی است، اما نباید بگذاریم کار به دقیقه ۹۰ بکشد و این مهلت‌ها برای موارد استثنایی است، ولی متأسفانه حالا قاعده شده است.

وی با انتقاد از فرهنگ دیرکرد در تخصیص اعتبارات به پیمانکاران، تصریح کرد: پروژه‌ای که در شهریور یا خردادماه ابلاغ شده و قرارداد آن بسته شده، باید بلافاصله منابع مالی خود را دریافت کند تا پیمانکار بتواند کار را پیش ببرد و این رویه را باید برای سال ۱۴۰۴ تغییر دهیم و نظارت‌ها دقیق‌تر شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد یکی از موانع اصلی پیشرفت پروژه‌ها را عدم وجود مدیران ثابت در شهرستان‌ها دانست و ابراز کرد: تا مدیر بالای سر پروژه نباشد، کار پیش نمی‌رود و برای شهرستانی که شش یا هفت ماه مدیر ندارد، باید فوراً تکلیف مشخص شود. فرمانداران پیشنهاد بدهند و مدیران دستگاه‌های استانی بپذیرند، استخوان لای زخم نباشیم.

مدیران در تعیین تکلیف مدیران شهرستانی استاندار را مقصر می‌کنند

وی بیان کرد: مدیران کل تکلیف مدیر شهرستانی را مشخص نمی‌کنند بعد توپ را در زمین استاندار می‌اندازید ما چه کاری به مدیران شهرستانی شما داریم.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از زحمات دست اندرکاران هفته دولت از افتتاح ۸۷۰ پروژه عمرانی و اقتصادی به ارزش ۱۰.۶ همت در استان خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل همت خود شما، همراهی نمایندگان محترم و همکاری مردم بود.

وی از همه دستگاه‌ها خواست تا از هم‌اکنون برای پروژه‌های سفر دولت و دهه فجر برنامه ریزی مدونی داشته باشند و پروژه‌های نیمه‌تمام را به بهره‌برداری برسانند تا «نشاط و امیدواری» در سطح استان تجلی یابد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در نقش خادمان مردم برای بهبود معیشت و اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی گام برداریم، گفت: تا روز سه شنبه جلسه‌ای در این زمینه تشکیل شود.

گزارش سیمای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آماده شده است

وی با اشاره به در پیش بودن سفر دولت به این استان گفت: گزارش سیمای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ارائه در سفر دولت به استان آماده شده است.

رحمانی در ادامه به سایر موضوعات مطرح شده در جلسه پرداخت و تصریح کرد: جذب به موقع اعتبارات بحران، مسئولیت اجتماعی و توازن نمایندگان مجلس مورد تاکید است.

وی خطاب به مدیران استانی تأکید کرد: وظیفه نظارتی نمایندگان محترم مجلس ایجاب می‌کند که گزارشات دقیق، واقعی و به‌موقع از عملکرد و پیشرفت پروژه‌ها در حوزه‌های انتخابیه خود دریافت کنند. بدون اطلاعات دقیق، انجام این وظیفه نظارتی به درستی ممکن نخواهد بود. بنابراین از همه مدیران می‌خواهم که همکاری لازم را داشته باشند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از زحمات صورت گرفته، افزود: علاوه بر گزارشات، باید از ظرفیت‌ها و شخصیت‌های تأثیرگذار استان نیز برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استفاده کنیم. همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های داخلی تأکید دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرشماری کشاورزی گفت: خوشبختانه استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود محدودیت‌ها، یکی از استان‌های برتر کشور در اجرای طرح‌های کشاورزی در سال گذشته بوده که این موفقیت مرهون تلاش همگانی است.

رحمانی به موضوع سرشماری نفوس و مسکن اشاره و بیان کرد: برای اولین بار ۸۰ درصد سرشماری به صورت ثبتی مبنا و ۲۰ درصد سنتی است که از نمایندگان محترم درخواست می‌کنیم تا نهایت همکاری را با دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان داشته باشند تا بتوانیم آمار دقیق‌تری را جمع‌آوری کنیم.

این آمار دقیق، مبنای برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و هدف‌گذاری صحیح برای آینده توسعه استان خواهد بود.

وی اضافه کرد: استفاده از مکانیزم اوراق و مکانیزم ماده ۵۶ مورد توجه مدیران باشد