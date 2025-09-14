۱۸۶ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی کهگیلویه و بویراحمد جذب نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد که به ریاست استاندار برگزار شد با تشکر از همه عوامل اجرایی برنامه‌های هفته دولت، اظهار داشت: با همکاری دستگاه‌ها هفته دولتی به یادماندنی را در حوزه عمرانی رقم زدیم‌.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سفر هیأت دولت به استان اشاره و تصریح کرد: این سفر به زودی انجام خواهد شد اما نکته مهم این است که با آمادگی کامل در خصوص تعریف پروژه‌ها فعالیت کنیم و انتظاراتی که از این سفر داریم، باید به طور دقیق تبیین و در دستور کار قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های لازم برای تعریف پروژه‌ها در حال انجام است، بیان کرد: متأسفانه با وجود مراجعات برخی دستگاه‌ها هنوز پروژه‌های پیشنهادی خود را به شکل نهایی ارائه نداده‌اند. تا به آن چیزی که در خصوص پروژه‌های پیشنهادی نیاز داریم، برسیم و بحث کنیم، باید در این مورد محاسبه و جمع‌بندی دقیقی داشته باشیم تا به دستور کار جلسات آینده تبدیل شود.

۱۸۶ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی جذب نشده است

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با تأکید بر اهمیت جذب اعتبارات عمرانی، بیان کرد: هنوز ۱۸۶ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی جذب نشده است حساسیتی که داشتیم راجع به بحث جذب اعتبارات عمرانی و با شعار یک ریال برگشتی نداشته باشیم و جذب کاذب نباشد و هر دو این مقوله‌ها را در نظر بگیریم.

وی با اشاره به پیگیری مستمر این موضوع در شورای برنامه‌ریزی، اعلام کرد: این ششمین جلسه‌ای است که در همین چند ماه گذشته در مورد بحث جذب اعتبارات عمرانی صحبت می‌کنیم، در حوزه بحران ۱۵ میلیارد، ورزش و جوانان ۴۲ میلیارد و اعتبارات نوسازی مدارس ۸ میلیارد تومان است که نباید برگشت بخورد.

وی با تأکید بر شفافیت و پرهیز از هرگونه اقدام صوری، افزود: ما اصلاً ذی‌حسابی را حتی تحت فشار قرار نمی‌دهیم تا صرفاً برای جلوگیری از برگشت اعتبار، یک کاری به اصطلاح "کاذب" انجام دهند، به همین خاطر، با کمال تأسف باید بگویم که برخی پرونده‌ها زمان‌بر هستند. اما انتظار ما از مدیران کل دستگاه‌ها این است که طی یک تا دو هفته آینده این پرونده‌ها را نهایی کنند تا اگر قرار است اعتباری جذب شود، به سرعت انجام پذیرد.

شهامت در پایان با ابراز نگرانی از عملکرد برخی دستگاه‌ها در جذب اعتبار، گفت: نکته این است که برخی دستگاه‌ها نشان دادند که جذب حتی یک میلیارد برایشان بسیار سنگین است و این خیلی بد است.

وی با بیان اینکه من یک جدول کامل دارم که روند جذب هر دستگاه را از اولین جلسه تاکنون نشان می‌دهد، اضافه کرد: دستگاه‌هایی داریم که از همان یک یا دو میلیارد تومان اولیه، هنوز در همان حد مانده‌اند و در مقابل، دستگاه‌هایی هستند که از ۵۰۰ میلیارد به ۸ میلیارد رسیده‌اند.