  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

افتتاح ۴۰۰ طرح نیروگاه خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد

افتتاح ۴۰۰ طرح نیروگاه خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۰۰ نیروگاه‌های خورشیدی با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طی هفته دولت در این استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی به همراه فتاح محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار عصر چهارشنبه با حضور در صدا و سیمای استان با تبریک هفته دولت و تسلیت فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: خبرنگاران با تلاش بی‌وقفه، نقش بی‌بدیلی در انعکاس صدای مردم به مسئولان و انعکاس خدمات نظام اسلامی به مردم دارند.

وی ادامه داد: هفته دولت، فرصتی است برای ارائه دستاوردها و افتتاح پروژه‌هایی که ثمره خدمتگزاری دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران است، این اقدامات با هدف شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و امیدآفرینی در میان آحاد مردم انجام می‌شود.

افتتاح و کلنگ زنی ۸۷۷ طرح عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به آمار پروژه‌های عمرانی و تولیدی اشاره کرد و گفت: امسال در استان، شاهد کلنگ‌زنی و افتتاح ۸۷۷ پروژه عمرانی با مجموع اعتباری بالغ بر هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهیم بود.

وی ابراز کرد: ۱۹۴ پروژه با اعتباری حدود پنج هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، پروژه‌های جدیدی هستند که عملیات اجرای آنها آغاز خواهد شد.

افتتاح و کلنگ زنی ۱۲ طرح اقتصادی در استان

رحمانی بیان کرد: در بخش تولید و اقتصادی عملیات اجرایی ۱۲ پروژه بزرگ و راهبردی با اعتباری معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های خرد و کلان در حوزه‌های مختلف اختصاص یافته است.

افتتاح ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی در استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تعداد پروژه‌ها را در حوزه انرژی‌های خورشیدی و به طور خاص نیروگاه‌های خورشیدی را بیش از ۴۰۰ پروژه برشمرد و گفت: این طرح‌ها با اعتباری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید که امیدواریم موجب رضایت‌مندی مردم فراهم شود.

وی تاکید کرد: به منظور نظارت مستقیم بر روند اجرای پروژه‌ها، برنامه بازدیدهای میدانی از پروژه‌ها آغاز خواهد شد و روز شنبه اول شهریور پروژه‌های شهرستان‌های کهگیلویه و چرام در برنامه افتتاح و کلنگ‌زنی قرار دارند.

افتتاح طرح‌های هفته دولت از روز دوم شهریور

رحمانی بیان کرد: روز یکشنبه دوم شهریور پروژه‌های شهرستان بویراحمد و روز دوشنبه پروژه‌های شهرستان مارگون و دنا افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای روز سه‌شنبه چهارم شهریور گفت: در این روز میهمان مردم لنده و بهمئی خواهیم بود و روز چهارشنبه در مرکز استان میزبان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست هستیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: روز پنجشنبه پروژه‌های باشت و جمعه پروژه‌های گچساران مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

جذب اعتبارات تا پایان شهریور

وی در پاسخ به سوالی درباره بودجه‌های تخصیص یافته سال گذشته و جذب آن گفت: با توجه به اینکه پایان سال مالی ۳۱ شهریور ماه است، مدیران برای طی کردن فرآیندهای قانونی و جذب بهینه اعتبارات تا روزهای پایانی سال تلاش می‌کنند.

رحمانی بیان کرد: از چند ماه پیش جلسات فشرده‌ای را برای پایش مستمر جذب اعتبارات برگزار کرده‌ایم و تأکید اصلی این است که اعتبارات به صورت مطلوب جذب و در پروژه‌های پربازده هزینه شوند تا شاهد بیشترین بهره‌وری باشیم.

استاندار اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که حتی یک ریال از اعتبارات پروژه‌ها برگشت نخورد و به بهترین شکل جذب شود.

کد خبر 6566451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها