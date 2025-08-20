افتتاح ۴۰۰ طرح نیروگاه خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی به همراه فتاح محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار عصر چهارشنبه با حضور در صدا و سیمای استان با تبریک هفته دولت و تسلیت فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: خبرنگاران با تلاش بی‌وقفه، نقش بی‌بدیلی در انعکاس صدای مردم به مسئولان و انعکاس خدمات نظام اسلامی به مردم دارند.

وی ادامه داد: هفته دولت، فرصتی است برای ارائه دستاوردها و افتتاح پروژه‌هایی که ثمره خدمتگزاری دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران است، این اقدامات با هدف شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و امیدآفرینی در میان آحاد مردم انجام می‌شود.

افتتاح و کلنگ زنی ۸۷۷ طرح عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به آمار پروژه‌های عمرانی و تولیدی اشاره کرد و گفت: امسال در استان، شاهد کلنگ‌زنی و افتتاح ۸۷۷ پروژه عمرانی با مجموع اعتباری بالغ بر هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهیم بود.

وی ابراز کرد: ۱۹۴ پروژه با اعتباری حدود پنج هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، پروژه‌های جدیدی هستند که عملیات اجرای آنها آغاز خواهد شد.

افتتاح و کلنگ زنی ۱۲ طرح اقتصادی در استان

رحمانی بیان کرد: در بخش تولید و اقتصادی عملیات اجرایی ۱۲ پروژه بزرگ و راهبردی با اعتباری معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های خرد و کلان در حوزه‌های مختلف اختصاص یافته است.

افتتاح ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی در استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تعداد پروژه‌ها را در حوزه انرژی‌های خورشیدی و به طور خاص نیروگاه‌های خورشیدی را بیش از ۴۰۰ پروژه برشمرد و گفت: این طرح‌ها با اعتباری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید که امیدواریم موجب رضایت‌مندی مردم فراهم شود.

وی تاکید کرد: به منظور نظارت مستقیم بر روند اجرای پروژه‌ها، برنامه بازدیدهای میدانی از پروژه‌ها آغاز خواهد شد و روز شنبه اول شهریور پروژه‌های شهرستان‌های کهگیلویه و چرام در برنامه افتتاح و کلنگ‌زنی قرار دارند.

افتتاح طرح‌های هفته دولت از روز دوم شهریور

رحمانی بیان کرد: روز یکشنبه دوم شهریور پروژه‌های شهرستان بویراحمد و روز دوشنبه پروژه‌های شهرستان مارگون و دنا افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای روز سه‌شنبه چهارم شهریور گفت: در این روز میهمان مردم لنده و بهمئی خواهیم بود و روز چهارشنبه در مرکز استان میزبان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست هستیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: روز پنجشنبه پروژه‌های باشت و جمعه پروژه‌های گچساران مورد افتتاح و بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

جذب اعتبارات تا پایان شهریور

وی در پاسخ به سوالی درباره بودجه‌های تخصیص یافته سال گذشته و جذب آن گفت: با توجه به اینکه پایان سال مالی ۳۱ شهریور ماه است، مدیران برای طی کردن فرآیندهای قانونی و جذب بهینه اعتبارات تا روزهای پایانی سال تلاش می‌کنند.

رحمانی بیان کرد: از چند ماه پیش جلسات فشرده‌ای را برای پایش مستمر جذب اعتبارات برگزار کرده‌ایم و تأکید اصلی این است که اعتبارات به صورت مطلوب جذب و در پروژه‌های پربازده هزینه شوند تا شاهد بیشترین بهره‌وری باشیم.

استاندار اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که حتی یک ریال از اعتبارات پروژه‌ها برگشت نخورد و به بهترین شکل جذب شود.