تخصیص هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان اوراق مرابحه به کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد به موضوع سرشماری سال آینده پرداخت و گفت: این سرشماری به صورت ثبتی‌مبنا انجام می‌شود و برای نخستین بار در آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی افزود: این روش، اگر به درستی اجرا شود، کم‌هزینه و دقیق‌تر خواهد بود و پایه آماری را بر مبنای داده‌های ثبتی مستحکم و دسترسی به آمارهای به‌روز را بدون نیاز به انتظار چندساله فراهم می‌کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این سرشماری می‌تواند در راستای اهداف برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی باشد، تاکید کرد: زمانی که آمارها ثبتی‌مبنا شوند، امکان بهره‌گیری سالانه از داده‌های تولیدشده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌های مربوطه فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: مدیران از امروز خود را برای اجرای بهترین سرشماری سال ۱۴۰۵ آماده کنند تا همان‌گونه که در سرشماری کشاورزی از پنج استان برتر کشور بودیم، در این حوزه از استان‌های کارآمد و پیشرو باشیم.

رحمانی گفت: این طرح به‌صورت آزمایشی از چهاردهم دیماه در برخی شهرستان‌های کشور از جمله شهرستان چرام اجرا می‌شود.

وی در بخش دیگری به موضوع حیاتی تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه‌های عمرانی پرداخت و اظهار داشت: دولت اوراق مرابحه را برای به سرانجام رساندن پروژه‌ها در نظر گرفته است و صورتی که عملکرد خوبی داشته باشیم، می‌توانیم در بسیاری از ردیف‌ها، تخصیص را به جای ۵۸ درصد پارسال، به ۱۰۰ درصد برسانیم.

وی تصریح کرد: تاکنون طرح‌هایی با مجموع اعتبار حدود هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان که بخش عمده آن در حوزه فاضلاب است آماده شده و حتی برخی به مرحله وصول منابع هم رسیده‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دوازده دستگاه اجرایی دیگر، ۲۱۹ طرح و پروژه را برای استفاده از این مکانیزم آماده کرده‌اند.