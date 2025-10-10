کتایون نجفی‌زاده، رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره وضعیت اهدای عضو و چالش‌های آن در کشور توضیح داد: قبل از دوران کرونا، روزانه ۷ تا ۱۰ نفر به دلیل نرسیدن عضو برای پیوند فوت می‌کردند. اما در دوران کرونا، تمام دنیا با افت چشمگیری در اهدای عضو مواجه شدند؛ چرا که افراد مشکوک به کرونا نمی‌توانستند اهدا کنند و گیرنده‌ها هم درگیر محدودیت‌ها و مرگ می‌شدند و تجهیزات و کادر درمان نیز تماماً به کرونا اختصاص یافت و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر اهدای عضو شد.

روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر در لیست انتظار جان خود را از دست می‌دهند

وی ادامه داد: پس از کرونا تلاش‌ها برای بازگرداندن آمار اهدای عضو آغاز شد، اما هنوز رشد اهدای عضو به حدی نرسیده که شیب قبلی حفظ شود. در حال حاضر روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر در لیست انتظار فوت می‌کنند و این افراد عمدتاً زیر ۶۰ سال هستند و بسیاری از آن‌ها سنین بسیار پایینی دارند. یعنی هر دو سه ساعت که ما مشغول کاری هستیم یا جلسه‌ای داریم، یک نفر جان خود را از دست می‌دهد.

نجفی‌زاده با اشاره به دشواری‌های خانواده‌ها افزود: هر تلفنی که به خانواده‌ها زده می‌شود، امید بازگشت زندگی را به آن‌ها برمی‌گرداند، اما اگر اهدا موفق نشود، امیدشان ناگهان فرو می‌ریزد و این موضوع فقط یک فرد را درگیر نمی‌کند، بلکه یک خانواده بزرگ تحت تأثیر بیماری و انتظار قرار می‌گیرد.

تنها یک سوم مرگ مغزی‌ها اهدا می‌شوند

وی به آمار اهداهای مغزی در کشور اشاره کرد: متأسفانه از بیش از ۳۰۰۰ مورد مرگ مغزی که سالانه در کشور داریم، تنها حدود ۱۰۰۰ مورد اهدا می‌شوند، یعنی حدود ۲۰۰۰ نفر فرصت اهدا پیدا نمی‌کنند و هر مرگ مغزی سالم معمولاً ۸ عضو قابل اهدا دارد، اما به دلیل تأخیر خانواده‌ها و آسیب‌های مغزی، تعداد اعضای قابل اهدا کاهش می‌یابد، در نتیجه هر سال هزاران عضو انسانی به خاک سپرده می‌شوند، حتی اگر فرض کنیم از هر مرگ مغزی سه عضو قابل اهدا باشد، باز هم حدود ۶ تا ۷ هزار عضو انسانی از دست می‌رود.

نجفی‌زاده تأکید کرد: واقعیت این است که هنوز آمار اهدای عضو به حدی نرسیده که بیماران منتظر در لیست پیوند بتوانند بدون فوت جان‌شان، عضو مورد نیازشان را دریافت کنند و تلاش برای افزایش فرهنگ اهدا و تسهیل فرآیند پیوند همچنان ضروری است.