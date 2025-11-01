سلامت معنوی و اهدای عضو؛ تداوم زندگی در کالبد دیگران

حجت الاسلام دکتر عبداله سلطانی شایان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به نقش باورهای دینی در پذیرش اهدای عضو گفت: بسیاری از مفاهیم معنوی در آموزه‌های اسلامی، می‌تواند به ارتقای سلامت روان و افزایش گرایش به اهدای عضو در جامعه کمک کند.

وی افزود: اگر به این نکته توجه کنیم که لحظه مرگ پایان مطلق حیات نیست و روح انسان مسیر خود را در برزخ ادامه می‌دهد، درک این موضوع آسان‌تر می‌شود که جسم می‌تواند پس از مرگ، گره از کار انسانی دیگر باز کند. زمانی که انسان باور داشته باشد اعضای بدنش می‌تواند زندگی دیگری را نجات دهد، مرگ به نقطه پایان تبدیل نمی‌شود بلکه به پلی برای تداوم حیات بدل می‌شود.

اهدای عضو؛ تجلی ایثار و نوع‌دوستی در نگاه دینی

سلطانی‌شایان افزود: در نگاه دینی، اهدای عضو نوعی ایثار است. انسانی که در آستانه مرگ قرار دارد یا خانواده‌اش تصمیم می‌گیرند اعضای او را اهدا کنند، در واقع به والاترین مرتبه بخشش و نوع‌دوستی رسیده‌اند. وقتی سلامت روانی جامعه در سطح مطلوبی باشد، افراد راحت‌تر می‌توانند چنین تصمیم‌هایی بگیرند، چون لبخند دیگران برایشان ارزشمند است و لذت می‌برند که باعث شادی و نجات جان انسانی دیگر شوند.

وی ادامه داد: سلامت معنوی در خانواده‌های اهداکننده نیز اهمیت زیادی دارد. اگر خانواده در آرامش و با اعتماد به نظر پزشکان تصمیم بگیرد، این فرایند برایشان آسان‌تر و آرام‌بخش‌تر خواهد بود. اما اگر اضطراب، تردید یا ترس از بازگشت بیمار در ذهن آنان باقی بماند، ممکن است از تصمیم خود منصرف شوند.

آموزش مفهوم مرگ مغزی، راهی برای گسترش فرهنگ اهدا

به گفته وی؛ یکی از گام‌های مهم در ارتقای فرهنگ اهدای عضو، آموزش عمومی درباره مفهوم مرگ مغزی است و بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناآشنایی با تعریف علمی مرگ مغزی و برگشت‌ناپذیری آن، در لحظه تصمیم‌گیری دچار تردید می‌شوند، اگر جامعه یاد بگیرد که تشخیص مرگ مغزی نتیجه بررسی دقیق یک تیم متخصص است و هیچ احتمال بازگشتی وجود ندارد، اعتماد به پزشک و نظام سلامت افزایش می‌یابد.

وی تأکید کرد: در گذشته شاید ابهاماتی درباره جنبه فقهی اهدای عضو وجود داشت، اما با روشنگری علما و فتوای مقام معظم رهبری، امروز روشن است که این اقدام از نظر شرعی هیچ مانعی ندارد. بنابراین با تقویت فضای دینی و آگاهی‌بخشی، می‌توان سلامت معنوی را در این زمینه گسترش داد.