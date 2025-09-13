  1. سلامت
  2. درمان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

بیماران پیوندی نباید قربانی کمبود دارو شوند

بیماران پیوندی نباید قربانی کمبود دارو شوند

رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان رجایی گفت: حیات بیماران پیوندی وابسته به داروهای حیاتی است و کمبود یا گرانی آن می‌تواند امید خانواده‌ها را از بین ببرد.

محمد مهدوی، رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت اهدای عضو و مشکلات بیماران پیوندی گفت: اهدای عضو به معنای بازگشت دوباره به زندگی است. بیمار پیوندی در واقع یک بار مرگ را تجربه کرده و دوباره فرصت زندگی پیدا کرده است و مثل یک نهال که کاشته می‌شود و برای رشد نیازمند مراقبت و تغذیه است، یک عضو پیوندی هم در بدن انسان نیازمند دارو و مراقبت ویژه است.

وی افزود: بیماران پیوندی را باید مانند کسانی دانست که از یک طوفان سهمگین عبور کرده‌اند و این افراد از نظر روحی و روانی توان تحمل کوچک‌ترین استرس اضافه را ندارند، حال تصور کنید چنین بیمارانی با کمبود دارو مواجه شوند؛ در حالی که به خوبی می‌دانند حیات و ممات‌شان وابسته به همین داروهاست.

مهدوی ادامه داد: مشکل فقط موجودیت دارو نیست، هزینه بالای آن هم یک معضل بزرگ است و در شرایط بحران اقتصادی و معیشتی کنونی، تهیه دارویی که حیاتی است و نبودش ظرف چند روز می‌تواند منجر به پس‌زدن عضو و مرگ بیمار شود، با داروی ساده‌ای مانند سرماخوردگی قابل مقایسه نیست. اگر این داروها به موقع به دست بیمار نرسد، تمام هزینه‌ها، تلاش‌ها و امیدهای یک خانواده از بین خواهد رفت.

رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی تأکید کرد: کمترین وظیفه همه ما در هر جایگاهی که هستیم این است که برای تأمین داروی بیماران پیوندی تلاش کنیم و این خانواده‌ها به اندازه کافی استرس و اضطراب را تحمل کرده‌اند و نباید به دلیل کمبود یا نبود دارو، شاهد مرگ فرزندشان باشند.

کد خبر 6587589
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها