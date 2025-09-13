بیماران پیوندی نباید قربانی کمبود دارو شوند

محمد مهدوی، رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت اهدای عضو و مشکلات بیماران پیوندی گفت: اهدای عضو به معنای بازگشت دوباره به زندگی است. بیمار پیوندی در واقع یک بار مرگ را تجربه کرده و دوباره فرصت زندگی پیدا کرده است و مثل یک نهال که کاشته می‌شود و برای رشد نیازمند مراقبت و تغذیه است، یک عضو پیوندی هم در بدن انسان نیازمند دارو و مراقبت ویژه است.

وی افزود: بیماران پیوندی را باید مانند کسانی دانست که از یک طوفان سهمگین عبور کرده‌اند و این افراد از نظر روحی و روانی توان تحمل کوچک‌ترین استرس اضافه را ندارند، حال تصور کنید چنین بیمارانی با کمبود دارو مواجه شوند؛ در حالی که به خوبی می‌دانند حیات و ممات‌شان وابسته به همین داروهاست.

مهدوی ادامه داد: مشکل فقط موجودیت دارو نیست، هزینه بالای آن هم یک معضل بزرگ است و در شرایط بحران اقتصادی و معیشتی کنونی، تهیه دارویی که حیاتی است و نبودش ظرف چند روز می‌تواند منجر به پس‌زدن عضو و مرگ بیمار شود، با داروی ساده‌ای مانند سرماخوردگی قابل مقایسه نیست. اگر این داروها به موقع به دست بیمار نرسد، تمام هزینه‌ها، تلاش‌ها و امیدهای یک خانواده از بین خواهد رفت.

رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی تأکید کرد: کمترین وظیفه همه ما در هر جایگاهی که هستیم این است که برای تأمین داروی بیماران پیوندی تلاش کنیم و این خانواده‌ها به اندازه کافی استرس و اضطراب را تحمل کرده‌اند و نباید به دلیل کمبود یا نبود دارو، شاهد مرگ فرزندشان باشند.