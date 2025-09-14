توسعه کویر کرمان ضامن امنیت و رونق اقتصادی استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی ظهر یکشنبه در همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور در مشهد با اشاره به اهمیت کویر برای استان کرمان اظهار کرد: موضوع کویر برای استان کرمان بسیار مهم است و این موضوع نقش بسیار بزرگی در امنیت استان دارد.
استاندار کرمان افزود: از سال گذشته که در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی مسئولیت استانداری کرمان را پذیرفتم، کاملاً درگیر بحث امنیتی کویر شدیم و با توجه به حوادثی که در استان اتفاق افتاده بود، این موضوع برای ما نقش محوری داشت و کارها و اقدامات بسیار زیادی در حوزه کویر انجام شد.
وی ادامه داد: از همان زمان ضرورت ایجاد هماهنگی بین استانهای کویری کشور و انجام اقدامات مشترک و پیگیری راهبردهای ملی در حوزه کویر احساس شد و ما این ضرورت را منعکس کردیم و به انتظار چنین نشستی بودیم تا بتوانیم با هماهنگی و تفاهمُ مسائل امنیتی کویر را دنبال کنیم.
طالبی بیان کرد: استان کرمان که ورودی کویر است، مطمئناً بیشتر از سایر استانها در معرض تهدیدات و ناامنیهای این موضوع است و اقداماتی نیز در این راستا در استان ساماندهی شد.
استاندار کرمان تأکید کرد: یکی از کارهایی که در استان انجام شد، مسئولیتپذیر کردن و درگیر کردن سران طوایف در بحث امنیتی کویر بود که خوشبختانه موفقیتهای خوبی به دنبال داشت.
وی همچنین به توسعه گردشگری و تغییر نگاه به امنیت کویر اشاره کرد و گفت: راهبرد توسعه گردشگری و تغییر نوع نگاه به امنیت کویر را همچنین در استان دنبال کردیم. توسعه بومگردیها، استفاده از ظرفیتهای ثبت جهانی کویر لوت، تقویت اقامتگاههای گردشگری، بازسازی و تکمیل هتلها، فعالسازی اکمپ ماهان که تقریباً تنهاترین و در عین حال لوکسترین اکومپ در مناطق کویری استان است.
استاندار کرمان افزود: ایجاد گیت ورودی برای بیابان لوت با هماهنگی دستگاههای مسئول و هزینه در زیرساختهای امنیتی دستگاههای مسئول، عمدتاً از طریق مشارکت بنگاههای اقتصادی در قالب مسئولیتهای اجتماعی، در بحث رویدادهای کویری انجام شد.
وی تصریح کرد: از جمله این اقدامات میتوان به مسابقات رالی کویر، مسابقات ورزشی در کویر، برنامههای فرهنگی و هنری و آموزش فعالان گردشگری با نگاه به مسائل امنیتی اشاره کرد. کمیسیون امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری نیز به صورت مرتب تشکیل شد و مصوبات زیاد و قابل توجهی هم پیگیری شد.
طالبی در ادامه به ضرورت تقویت راهبردها برای بهرهبرداری از ظرفیتهای کویر تأکید کرد و افزود: به نظر من نوع نگاه و راهبردها باید برای غلبه بر تهدیدها و بهرهگیری از ظرفیتهای کویر اصلاح و تقویت شود.
استاندار کرمان درباره پیشنهادات ملی خود گفت: راهبرد اول، راهبرد امنیتی-حفاظتی است که شامل ایجاد سامانه ملی پایش هوشمند کویر و استفاده از ابزارهایی مانند پهپاد، ماهواره، دوربینهای حرارتی و شنود سیگنالی برای رصد ترددها و فعالیتهای غیرمجاز در کویر است.
وی تأکید کرد: پایگاههای مرزی و کویری باید تقویت شوند و نگاه ملی در اینباره ضروری است، زیرا امکانات و ظرفیتهای استانی پاسخگوی نیازهای مناطق کویری نیست.
استاندار کرمان گفت: راهبرد دوم، راهبرد اجتماعی-فرهنگی است که شامل اعتمادسازی با جوامع محلی، تشکیل شورای سران طوایف کویر در سطح ملی، توسعه آموزش و مشارکتهای عمومی و ایجاد تشکلهایی مانند یاران امنیتی کویر است.
