یزد پایدار راهبرد ما برای توسعه استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر یکشنبه در اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور در مشهد اظهار کرد: خداوند یکی از برترین نعمات را در قرآن به عنوان نعمت امنیت معرفی کرده است؛ نعمتی بزرگ که به ما انسانها عطا شده و به آن اشاره شده که باید به آن توجه کنیم. نعمت امنیت، پایه و اساس آبادانی است و خداوند به ما نشان داده که قدر این نعمت را بدانیم.
استاندار یزد در ادامه افزود: ما به منظور جمعبندی مسائل مرتبط با استان یزد، برنامهای تحت عنوان «یزد پایدار» تدوین کردهایم که در آن اقتصاد پایدار، جامعه پایدار و محیط زیست پایدار مورد توجه قرار گرفته است. در این برنامه، امنیت پایدار نیز به شکل برجسته دیده شده است.
وی ادامه داد: در یزد به جای اینکه صرفاً اقتصاد مبتنی بر منابع آبی موجود عمل کنیم، آب را به کویر میآوریم. اگرچه این موضوع نیازمند بررسی تخصصی در جلسات ویژه است.
بابایی بیان کرد: در حال حاضر، در یزد ۱۵۰ هزار تبعه بیگانه داریم و برای آنها اشتغال ایجاد کردهایم. ۴۲ درصد بیمهشدگان تأمین اجتماعی استان نیز کد ملی سایر استانها را دارند. این موضوع باعث افتخار ماست، اما باید توجه داشته باشیم که این اشتغال بیشتر صنعتی و کارگری است و با مشکلات اجتماعی و امنیتی همراه خواهد بود. برای آینده استان، ضروری است که به سمت صنایعی حرکت کنیم که نیروی انسانی آنها از نخبگان استفاده شود و وابسته به کارگری کمهزینه نباشند.
استاندار یزد در حوزه آب شرب استان نیز، تصریح کرد: نیاز سالانه آب شرب استان ۱۴۸ میلیون متر مکعب است که ۸۶ میلیون متر مکعب آن از سفرههای زیرزمینی برداشت میشود و ۶۰ میلیون متر مکعب از طریق انتقال تأمین میشود. با این حال، سالانه ۲۴۰ میلیون متر مکعب افت سفرههای زیرزمینی داریم که منجر به فرو نشست سالانه ۱۴ سانتیمتری زمین میشود. ادامه این روند، آیندهای بسیار بحرانی و ناامن برای یزد رقم خواهد زد.
وی همچنین در حوزه راه و جاده نیز عنوان کرد: همانطور که اشاره شد، جادهها باید باعث افزایش امنیت آبادیها شوند. در یزد نیز این مسیرها در حال اجراست، هرچند آب دریا در این مناطق شور است. ضمن اینکه صنایع استان، با وجود اینکه تنها ۴/۱ درصد جمعیت کشور را در اختیار دارند، ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دادهاند. اگر صنایع در جوار دریا مستقر بودند، بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت و بخش عمدهای از چالشهای امنیتی نیز کاهش مییافت.
بابایی تصریح کرد: از مجموع ۷۴ هزار و ۷۸۱ کیلومتر مربع مساحت استان، ۹۲۰۰ کیلومتر آن کویری است. در شش ماه اول سال، منطقه کویری محل تردد اشرار و قاچاقچیان بوده است؛ چهار تن مواد مخدر کشف و ۱۱ نفر از شروران توسط نیروی انتظامی و یگان ویژه متوقف یا به هلاکت رسیدهاند. توجه به امنیت مناطق کویری، از اولویتهای جدی ماست.
استاندار یزد افزود: در حوزه زیرساخت و حملونقل، مسیر ریلی استان نیز بیشتر به مرکز و غرب کشور متصل است و توسعه مسیر شرق کشور باید با سرعت بیشتری انجام شود. مسیرهای جادهای نیز از مرکز به شمال (چوپانان، اردکان، سمنان، دامغان) و شرق کشور (بهاباد، نیوند، نایبند، نهبندان، خراسان جنوبی) در حال تعریف و آسفالت هستند تا ارتباطات و امنیت تقویت شود.
وی اظهار کرد: برای توسعه استعدادها و گردشگری، معرفی ژئوپارکهای کویری، جذب سرمایهگذاران و ایجاد صنایع پاک و مگافارمها در مناطق کویری استان انجام شده است. پرورش انواع دام سبک و شتر، صنایع فولادی پاک، کمپهای گردشگری و انرژیهای خورشیدی از جمله اقدامات مهم است. تا پایان سال، ۴۰۰ مگاوات از برنامه سه ساله ۳۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی در یزد اجرایی خواهد شد.
بابایی در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل و توسعه یگانهای ویژه تکاوری با آموزش و تجهیزات کافی از دیگر اولویتهاست تا نفوذ اشرار و قاچاقچیان به مرکز کشور پیشگیری شود. البته نیاز به تأمین تجهیزات و مشوقهای لازم برای نیروها وجود دارد و این پیشنهادات به صورت کتبی ارائه خواهد شد.
