به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح یکشنبه در نخستین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، حضور در جمع مسئولان، استانداران و مقامات نظامی و امنیتی را فرصتی مغتنم دانست و اظهار کرد: تیتر این همایش با محور «امنیت، توسعه پایدار و کویر» بسیار پرمعناست و مفاهیم گسترده‌ای را در خود جای داده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، شایسته بود که تاکنون بارها این مسئله در سطح ملی مطرح شود، چرا که کویر صرفاً یک منطقه خشک و بی‌حاصل نیست، بلکه سرمایه‌ای عظیم و ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: کویرها در دنیا به‌عنوان فرصت شناخته شده‌اند و کشورهای مختلف از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، امارات بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان را در دل کویر راه‌اندازی کرده و کشور چین نیز توانسته است در مناطق کویری خود، تولید انرژی پاک را به سطحی برساند که انرژی‌های فسیلی را کنار بگذارد.

مظفری ادامه داد: در ایران نیز معادن فراوان و منابع ارزشمندی در مناطق کویری وجود دارد و حتی امکان شیرین‌سازی و انتقال آب از این مناطق مطرح است. از این منظر، کویر نه‌تنها از جنبه امنیتی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند به معنای واقعی بستر توسعه پایدار و امنیت ملی باشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان تاکید کرد: برخی فعالیت‌های تولیدی در مناطق کویری خراسان آغاز شده که می‌تواند مبنای توسعه بیشتر قرار گیرد. با این حال، این اقدامات در سطحی مقدماتی باقی مانده و نیازمند اشتراک تجربه میان استان‌ها و استفاده از دستاوردهای جهانی است.

وی همچنین تصریح کرد: در کشورهای دیگر مطالعات و اقدامات بزرگی در حوزه کویر انجام شده و ضروری است که ما نیز از این تجربیات بهره ببریم تا سرعت پیشرفت کشور افزایش یابد.

مظفری همچنین به ارتباط میان اقتصاد و امنیت پرداخت و اظهار داشت: استانداران علاوه بر نقش سیاسی و امنیتی، مسئولیت‌های اقتصادی مهمی نیز دارند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در بازدیدهای مرزی مشاهده شد که احداث دیوار مرزی اقدامی امنیتی مؤثر است، اما می‌توانستیم به جای دیوار، پروژه‌های بزرگ‌تری مانند ریل یا اتوبان شمال جنوب را اجرا کنیم. این پروژه‌ها علاوه بر تأمین امنیت، ظرفیت‌های اقتصادی عظیمی نیز برای کشور ایجاد می‌کردند و حتی هزینه آن تفاوت چندانی نداشت.

وی به موضوع کریدورهای ترانزیتی کشور نیز اشاره کرد و افزود: مسیرهای شمال به جنوب و شرق به غرب ایران که بخش عمده آن از مناطق کویری عبور می‌کند، ظرفیتی استثنایی برای توسعه و امنیت پایدار کشور محسوب می‌شوند.

مظفری گفت: به‌ویژه کریدور سرخس چابهار می‌تواند علاوه بر ایران، کشورهای آسیای میانه را نیز به آب‌های آزاد متصل کند و منافع ملی بیشتری برای کشور داشته باشد. در مقابل، برخی مسیرهای دیگر صرفاً مشکلات یک یا دو کشور را حل می‌کنند و سهم ایران از منافع آن محدود می‌شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر ضرورت نگاه نو به مسائل امنیتی تأکید کرد و گفت: شرایط امروز جهان با گذشته تفاوت کرده و تکنولوژی در همه عرصه‌ها اثرگذار است. در همین راستا، در یکی از جلسات شورای تأمین استان از متخصصان برجسته هوش مصنوعی دعوت شد تا درباره نقش این فناوری در جنگ‌های نوین و امنیت ملی سخن بگویند.

وی تصریح کرد: جنگ امروز مبتنی بر داده و هوش مصنوعی است و نمی‌توان با روش‌های ۴۰ سال پیش به مسائل امنیتی نگاه کرد.

مظفری ادامه داد: نشست‌های علمی مانند همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور باید بستری برای بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان علمی و تجربیات جهانی باشد.

استاندار خراسان رضوی همچنین تاکید کرد: کشور ما از دانش، تخصص و تجربه بالایی برخوردار است و اگر این توانمندی‌ها به‌خوبی به کار گرفته شود، می‌توان از ظرفیت‌های کویر بهترین بهره‌برداری را داشت. در عین حال، نباید از مطالعات و دستاوردهای جهانی غافل شد و لازم است این یافته‌ها متناسب با شرایط ایران به کار بسته شوند.

وی کویر را علاوه بر یک فرصت اقتصادی، یک ظرفیت مهم امنیتی دانست و اظهار کرد: مناطق کویری می‌توانند به‌عنوان حائل امنیتی عمل کنند و با احیا و آبادانی، مانع تردد عناصر ضد امنیتی و قاچاق شوند.

مظفری خاطرنشان کرد: توجه و سرمایه‌گذاری در این مناطق، علاوه بر ایجاد اشتغال و توسعه پایدار، امنیتی پایدار را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.