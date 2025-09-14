کویر فرصتی بزرگ برای اشتغال و امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر پورجمشیدیان ظهر یکشنبه در نخستین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور، با تأکید بر اهمیت کویر در ایران اظهار کرد: بخش اعظم سرزمین ما کویری است و باید آن را بهعنوان فرصتی بزرگ پذیرفت.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور افزود: اگر مسیر استفاده از این ظرفیت را بیابیم، میتوانیم کویر را حتی بیش از مناطق جنگلی به منبع تولید اقتصادی و اشتغال تبدیل کنیم.
وی با اشاره به تجربههای جهانی در این حوزه، ادامه داد: در بسیاری از کشورها کویر تبدیل به فرصتهای اقتصادی و انرژی شده است، ما نیز باید از معادن و منابع ناشناخته خود در کویر بهره ببریم. اقدامات فعلی انجام شده قابل تقدیر است، اما نسبت به وسعت و ظرفیت واقعی، بسیار کم است و نیازمند توجه بیشتر است.
پورجمشیدیان سپس در بخش دیگری از سخنانش، به نقش وزارت کشور در توسعه امنیت پرداخت و تصریح کرد: وزارت کشور مسئولیت مستقیم امنیت داخلی کشور را دارد و بزرگترین شأن آن، شأن امنیتی است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تأکید بر مردمیسازی امنیت، گفت: تجربه نشان داده است که مشارکت مردم در امنیت موفقیتآمیز بوده و در شمال غرب و جنوب شرق کشور نیز این موضوع اثبات شده است. اگر این رویکرد در مناطق کویری ادامه یابد، امنیت پایدار ایجاد خواهد شد.
وی افزود: موضوعات اشتغال، اقتصاد و توسعه با امنیت در هم تنیدهاند و توجه به این حوزهها بهطور طبیعی امنیت را تقویت میکند. کمک به فراجا در بحث امنیت کویر نیز مورد تأیید وزارت کشور است و پیشنهادات آنها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پورجمشیدیان درباره محل برگزاری نشستهای امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور گفت: پیشنهاد ما این است که این همایش در مشهد الرضا برگزار شود تا کار بهطور رسمی پیگیری شود. امیدواریم روزی در کویر شاهد هیچ ناامنی و فقر نباشیم و این مناطق باعث افتخار و سربلندی کشور شوند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با قدردانی از حضور استانداران و نمایندگان استانهای کویری گفت: با پیوند استانهای کویری و همکاری مسئولان، مسیر کویر میتواند تبدیل به فرصتی برای ثروت و امنیت کشور شود و امیدوارم در آینده نیز بتوانیم در خدمت برادران و خواهران باشیم.
