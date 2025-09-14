خروج ۹۴۱ هزار نفر از اتباع افغانستانی از طریق مرز دوغارون

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله شمقدری صبح یکشنبه در نخستین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور با اشاره به اهمیت این گردهمایی اظهار کرد: روز پنجشنبه گذشته، مدیران کل امنیتی و انتظامی ۱۰ استان کشور در یک مأموریت مشترک یک و نیم روزه، ۸۰۰ کیلومتر از مسیر کویر خراسان رضوی را در پیمودند که تجربه‌ای ارزشمند و هماهنگ‌کننده برای دستگاه‌های امنیتی به شمار می‌رود.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به آثار «دفاع ۱۲ روزه» و برکات ناشی از آن افزود: یکی از بزرگ‌ترین برکات این رویداد، انسجام و وحدت ملی بود. همچنین تقویت سامانه‌های دفاعی، تربیت ۱۰۰ مربی پدافند غیرعامل، تشکیل جلسات تخصصی و ایجاد اتاق امن برای شورای تأمین از جمله اقدامات مهمی بود که در این دوره تحقق یافت.

وی ادامه داد: بر اساس تأکید استاندار، شورای تأمین استان تنها به ذکر اخبار اکتفا نکرد و ۱۵ مسئله محوری در نخستین جلسه فروردین‌ماه مصوب شد. از جمله این محورها می‌توان به مردمی‌سازی امنیت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حوزه امنیت، موضوع آب و ساماندهی اتباع اشاره کرد.

شمقدری در همین زمینه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۹۴۱ هزار نفر از اتباع افغانستانی از طریق مرز دوغارون استان خراسان رضوی از کشور خارج شده‌اند که رقم قابل توجهی است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه ۸۰ درصد مسائل امنیتی با رویکردهای اجتماعی قابل حل است، بیان کرد: رویکرد اجتماعی در حل مسائل امنیتی، دیپلماسی امنیتی و اقتصادی، تعامل با نخبگان و دانشگاهیان و بهره‌مندی از دیدگاه‌های علمی اساتید برجسته از جمله اولویت‌های مهم استان در حوزه امنیتی بوده است.

وی همچنین از راه‌اندازی نخستین سامانه بیومتریک سیار کشور در خراسان رضوی خبر داد و گفت: این سامانه برای ساماندهی اتباع طراحی و عملیاتی شده است.

شمقدری در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست، آغازگر جریان مستمری از تبادل تجربیات میان استان‌های کویری کشور باشد و بتواند به موفقیت‌های بیشتری در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و کویری منجر شود.