  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

خروج ۹۴۱ هزار نفر از اتباع افغانستانی از طریق مرز دوغارون

خروج ۹۴۱ هزار نفر از اتباع افغانستانی از طریق مرز دوغارون

مشهد - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۹۴۱ هزار نفر از اتباع افغانستانی از طریق مرز دوغارون خراسان رضوی از کشور خارج شده‌اند که رقم قابل توجهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله شمقدری صبح یکشنبه در نخستین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور با اشاره به اهمیت این گردهمایی اظهار کرد: روز پنجشنبه گذشته، مدیران کل امنیتی و انتظامی ۱۰ استان کشور در یک مأموریت مشترک یک و نیم روزه، ۸۰۰ کیلومتر از مسیر کویر خراسان رضوی را در پیمودند که تجربه‌ای ارزشمند و هماهنگ‌کننده برای دستگاه‌های امنیتی به شمار می‌رود.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به آثار «دفاع ۱۲ روزه» و برکات ناشی از آن افزود: یکی از بزرگ‌ترین برکات این رویداد، انسجام و وحدت ملی بود. همچنین تقویت سامانه‌های دفاعی، تربیت ۱۰۰ مربی پدافند غیرعامل، تشکیل جلسات تخصصی و ایجاد اتاق امن برای شورای تأمین از جمله اقدامات مهمی بود که در این دوره تحقق یافت.

وی ادامه داد: بر اساس تأکید استاندار، شورای تأمین استان تنها به ذکر اخبار اکتفا نکرد و ۱۵ مسئله محوری در نخستین جلسه فروردین‌ماه مصوب شد. از جمله این محورها می‌توان به مردمی‌سازی امنیت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حوزه امنیت، موضوع آب و ساماندهی اتباع اشاره کرد.

شمقدری در همین زمینه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۹۴۱ هزار نفر از اتباع افغانستانی از طریق مرز دوغارون استان خراسان رضوی از کشور خارج شده‌اند که رقم قابل توجهی است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه ۸۰ درصد مسائل امنیتی با رویکردهای اجتماعی قابل حل است، بیان کرد: رویکرد اجتماعی در حل مسائل امنیتی، دیپلماسی امنیتی و اقتصادی، تعامل با نخبگان و دانشگاهیان و بهره‌مندی از دیدگاه‌های علمی اساتید برجسته از جمله اولویت‌های مهم استان در حوزه امنیتی بوده است.

وی همچنین از راه‌اندازی نخستین سامانه بیومتریک سیار کشور در خراسان رضوی خبر داد و گفت: این سامانه برای ساماندهی اتباع طراحی و عملیاتی شده است.

شمقدری در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست، آغازگر جریان مستمری از تبادل تجربیات میان استان‌های کویری کشور باشد و بتواند به موفقیت‌های بیشتری در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و کویری منجر شود.

کد خبر 6588881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها