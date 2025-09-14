امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری باید با انعطاف منطقی تضمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر یکشنبه در نخستین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور در مشهد اظهار کرد: با توجه به اینکه همایش ما با محوریت بحث امنیت کویر برگزار میشود، لازم است این موضوع به صورت ویژه دیده شود و طرح وزارت کشور که قبلاً تهیه شده بود، با توجه به نوع مخاطرات امنیتی فعلی و تجربه جنگ ترکیبی بهروزرسانی گردد.
استاندار قم افزود: همچنین تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیروهای نظامی و انتظامی برای واکنش سریع و دقیق در مناطق کویری باید به صورت ویژه در اختیارشان قرار گیرد.
وی بیان کرد: استان قم به عنوان یکی از مناطق کویری مهم کشور دارای پروژههای ویژه کشوری و ملی از جمله سایتهای موشکی و پرده و جایگاههای اقتصادی با اهمیت ملی است. برای پیشگیری از مخاطرات امنیتی، اقدامات اساسی و حیاتی باید در این مناطق انجام شود. پیش از این مسئولیت امنیت بر عهده نیروی انتظامی بود، اما شرایط فعلی و پیچیدگی جنگهای ترکیبی، ضرورت بازنگری و تمرکز ویژه بر امنیت کویر را برجسته کرده است.
بهنامجو تصریح کرد: در جنگهای ترکیبی، دشمن ابتدا داخل شهرها نفوذ کرده و سپس به مناطق بیرونی و بیابانی حمله میکند. تجربه ۱۲ روز اخیر نشان داد که تمرکز بر حفظ نظم و امنیت داخل شهر و در عین حال پوشش مناطق بیرونی توسط نیروی انتظامی ضروری است. برای این منظور، تجهیز و تخصیص امکانات لازم به نیروهای مستقر در بیابان و مناطق کویری باید به صورت ویژه انجام شود تا مأموریتهایشان به طور کامل و مؤثر به پایان برسد.
استاندار قم ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم، بازنگری و توسعه پایدار مناطق کویری است. محوریت اول در این حوزه باید امنیت باشد و دستگاهها باید انعطاف بیشتری در انجام فعالیتها داشته باشند.
وی همچنین عنوان کرد: علاوه بر این، محیط زیست نقش مهمی در محدود کردن فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند؛ اما برای حفظ و توسعه پایدار این مناطق، لازم است به صورت منطقی اجازه ورود برخی کاربریها داده شود تا توسعه اقتصادی و اجتماعی امکانپذیر شود.
بهنامجو در ادامه اظهار کرد: در این راستا، ملاحظات محیط زیستی نباید مانع بهرهبرداری منطقی از منابع معدنی و اقتصادی مناطق کویری شود. به عنوان نمونه، یکی از معادن غنی کشور که قابلیت ارزآوری بالایی دارد، بیش از ۲۰ سال مورد استفاده قرار نگرفته و نیازمند بازنگری و همکاری دستگاهها است. انعطاف منطقی محیط زیست در این زمینه میتواند توسعه پایدار و امنیت مناطق کویری را تضمین کند.
استاندار قم خاطرنشان کرد: در استان قم نیز اقدامات متعددی در حال انجام است، از جمله پروژههای بیابانزدایی و مدیریت منابع آب. با توجه به کاهش شدید حقابه دریاچههای این استان و وقوع ریزگردها به مدت ۷۰ روز در سال، برنامههای بزرگ و طرحهای همکاری با صنعت برای کنترل و مدیریت این بحران تهیه شده است. این اقدامات با هدف ارتقا امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری در حال اجرا هستند.
