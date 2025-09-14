به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی ۳۲ مدرسه اولیا همزمان با سراسر کشور در مدرسه شهید مدنی سابق سرخه با بیان اینکه امروز می‌بایست برای آموزش به سراغ تجهیزات و فناوری‌های روز رفت، ابراز داشت: باید هنگام با تکنولوژی روش‌ها نیز تغییر و همه دانش آموزان از امکانات لازم آموزشی برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه شاهد حمایت حداکثری دولت، مسئولان استانی و محلی از طرح‌های آموزشی هستیم، افزود: جای هیچ بهانه‌ای برای عدم پیشرفت عرصه عدالت آموزشی استان سمنان نیست.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه عدالت آموزشی صرفاً ایجاد فضای فیزیکی نیست، ابراز داشت: تراکم دانش آموزی، نیروی انسانی مجرب و تجهیزات باید در شرایط مطلوب خود باشد.

شریفی با بیان اینکه برای تحقق عدالت آموزشی به مشارکت مردمی نیز نیاز است، تصریح کرد: این گستردگی همکاری در قالب انجمن اولیا برای نوسازی و بهسازی و تجهیز مدارس استان سمنان قابل تقدیر است.

وی از احداث پروژه مدرسه‌ای با مشارکت ۷۰ درصدی یک خیر خبر داد و افزود: این باید به الگو مناسب بردی اقشار مختلف جامعه تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به‌منظور محرومیت زدایی از فضاها و امکانات آموزشی، ۱۷۷ کلاس درس در ۳۲ مدرسه کشور در قالب طرح مدرسه اولیا ساخته می‌شود.