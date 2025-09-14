به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاالدین حزنی، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از گروههای جهادی و افتتاح طرحهای عمرانی سپاه صاحبالأمر (عج) استان قزوین که در مجتمع فرهنگی لاله و با حضور جمعی از مدیران اجرایی و فعالان جهادی برگزار شد، با تأکید بر نقش بنیادین سپاه در خدمترسانی به مناطق محروم کشور اظهار کرد: محرومیتزدایی، بهویژه در نقاط مرزی و کمبرخوردار، از وظایف اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و گروههای جهادی در این مسیر نقش محوری دارند.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و تأکیدات مقام معظم رهبری افزود: کشور ایران با دارا بودن حدود ۷ درصد از منابع طبیعی جهان و تنها یک درصد از جمعیت آن، ظرفیتهای عظیمی در اختیار دارد که بخش قابل توجهی از آن هنوز کشف نشده است.
معاون هماهنگکننده قرارگاه مرکزی محرومیتزدایی سپاه تاکید کرد: اگر همافزایی میان دولت، نهادهای اجرایی و نیروهای مردمی شکل بگیرد، میتوان بخش بزرگی از مشکلات محرومان را بهطور اساسی حل کرد.
حزنی با بیان اینکه سپاه تنها مأمور دفاع از نظام نیست، بلکه خود را متعهد به رفع نیازهای مردم میداند، اظهار داشت: گروههای جهادی باید با شناخت دقیق از مسائل و اولویتهای هر استان، برنامهریزی هدفمند داشته باشند تا بتوانند در مسیر حل مشکلات اجتماعی مؤثر واقع شوند.
وی در ادامه با اشاره به آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد، بیکاری و طلاق، تصریح کرد: اقدامات انجامشده در این حوزهها کافی نیست و باید بهگونهای عمل کنیم که رضایت مردم حاصل شود، چرا که رضایت مردم، رضایت خداوند است.
سردار حزنی همچنین از اقدامات انجامشده در استان قزوین خبر داد و گفت: تاکنون هزاران سری جهیزیه به زوجهای جوان اهدا شده و معلولان نیز از ویلچرهای برقی بهرهمند شدهاند.
حزنی تصریح کرد: در حوزه ازدواج آسان، افزایش فرزندآوری و کاهش طلاق نیز گامهای مؤثری برداشته شده است.
وی با تجلیل از جایگاه گروههای جهادی، تأکید کرد: در شرایط بحرانی، حضور این گروهها حیاتی است و بدون آنها، اداره امور دشوار خواهد بود. همچنین شفافیت مالی در فعالیتهای جهادی باید بهعنوان یک اصل پذیرفته شود تا اعتماد عمومی حفظ گردد.
دبیر قرارگاه محرومیتزدایی سپاه با تأکید بر لزوم انجام اقدامات محرومیتزدایی توسط نیروهای داخلی گفت: حل ریشهای مشکلات باید از درون کشور و با تکیه بر توان ملی صورت گیرد.
حزنی با بیان اینکه گروههای جهادی ستون فقرات خدمترسانیاند عنوان کرد: سپاه با تمام ظرفیتهای خود در این مسیر گام برمیدارد و گروههای جهادی باید همواره در کنار مردم باشند و گرهگشای مسائل آنان شوند.
وی با اشاره به ثبات نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی افزود: مسئولیتها ممکن است تغییر کنند، اما مردم همیشه ثابتاند.
دبیر قرارگاه محرومیتزدایی سپاه گروههای جهادی باید دغدغههای مردم را در اولویت قرار دهند، چرا که تنها با مشارکت مردم میتوان بر چالشهای بزرگ غلبه کرد و این مسئولیت بر دوش همه کسانی است که در جایگاه مدیریتی قرار دارند.
حزنی به موضوع ازدواج آسان پرداخت و گفت: همه دستگاههای خدمترسان در استان قزوین باید در ساماندهی این موضوع مشارکت فعال داشته باشند تا مسیر ازدواج جوانان هموار شود. این اقدام میتواند به افزایش آمار ازدواج، کاهش طلاق و ارتقای روحیه اجتماعی منجر شود.
وی افزود: مشارکت خیرین، گروههای جهادی و مسئولان استان در تهیه جهیزیه برای زوجهای جوان، نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و با توجه به اینکه استان قزوین با ظرفیتهای صنعتی خود باید در این زمینه پیشگام باشد.
دبیر قرارگاه محرومیتزدایی سپاه در پایان یادآور شد: افزایش ازدواج نهتنها به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک میکند، بلکه موجب رشد جمعیت و تقویت بنیان خانواده خواهد شد.
