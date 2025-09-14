به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دوره توانمندسازی یاوران ولایت، با حضور مدیرکل آموزشوپرورش استان، فرماندهان بسیج دانشآموزی را «سفیران انقلاب اسلامی» و «الگوهای بصیرتی» در مدارس کشور دانست.
وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: بسیج دانشآموزی نقش روشنی در مسیر علمآموزی دارد و باید با ارتقای دانش، بصیرت و تعهد، به عنوان الگوهای موفق انقلابی در مدارس حضور فعال داشته باشند.
طاهرخانی با اشاره به نقش ولایت فقیه در پیروزیهای ملی، به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی تصور میکرد با نخستین حمله نظامی و شهادت فرماندهان و دانشمندان، جمهوری اسلامی در کمتر از سه روز فرو میپاشد اما تدبیر رهبر معظم انقلاب در ترمیم سریع ساختار فرماندهی و صدور دستور دفاع مقتدرانه، چهرهای بینظیر از ملت ایران و رهبری را به جهان نشان داد.
وی افزود: اتحاد مردم، انسجام نیروهای مسلح و ولایتپذیری، دشمن اشغالگر را مجبور به عقبنشینی کرد و آتشبس یکطرفه را بهعنوان شکست رسمی پذیرفت. این پیروزی نه فقط حاصل قدرت نظامی، بلکه نتیجه ایمان، توکل به خدا و پیروی از ولایت بود.
جانشین سپاه استان قزوین با تأکید بر اهمیت تربیت نسل جوان انقلابی گفت: فرماندهان بسیج دانشآموزی باید با مطالعه و افزایش آگاهی، در مسیر علمآموزی نقشآفرینی کنند و در قالب طرح یاوران ولایت، که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب است، اهداف تربیتی و بصیرتی را محقق سازند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افتخار ما این است که در دوران حاکمیت ولایت فقیه و هدایت ائمه معصومین زندگی میکنیم. تا زمانی که ملت ایران در مسیر ولایت حرکت کند، نقشههای دشمنان با شکست مواجه خواهد شد و نسل جوان باید در این مسیر، پرچمدار آگاهی و مقاومت باشد.
