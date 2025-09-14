  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۹

فرماندهان بسیج دانش‌آموزی سفیران انقلاب اسلامی در مدارس هستند

قزوین- جانشین سپاه استان قزوین از فرماندهان بسیج دانش‌آموزی به عنوان سفیران انقلاب اسلامی در مدارس نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دوره توانمندسازی یاوران ولایت، با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش استان، فرماندهان بسیج دانش‌آموزی را «سفیران انقلاب اسلامی» و «الگوهای بصیرتی» در مدارس کشور دانست.

وی با گرامی‌داشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: بسیج دانش‌آموزی نقش روشنی در مسیر علم‌آموزی دارد و باید با ارتقای دانش، بصیرت و تعهد، به عنوان الگوهای موفق انقلابی در مدارس حضور فعال داشته باشند.

طاهرخانی با اشاره به نقش ولایت فقیه در پیروزی‌های ملی، به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد با نخستین حمله نظامی و شهادت فرماندهان و دانشمندان، جمهوری اسلامی در کمتر از سه روز فرو می‌پاشد اما تدبیر رهبر معظم انقلاب در ترمیم سریع ساختار فرماندهی و صدور دستور دفاع مقتدرانه، چهره‌ای بی‌نظیر از ملت ایران و رهبری را به جهان نشان داد.

وی افزود: اتحاد مردم، انسجام نیروهای مسلح و ولایت‌پذیری، دشمن اشغالگر را مجبور به عقب‌نشینی کرد و آتش‌بس یک‌طرفه را به‌عنوان شکست رسمی پذیرفت. این پیروزی نه فقط حاصل قدرت نظامی، بلکه نتیجه ایمان، توکل به خدا و پیروی از ولایت بود.

جانشین سپاه استان قزوین با تأکید بر اهمیت تربیت نسل جوان انقلابی گفت: فرماندهان بسیج دانش‌آموزی باید با مطالعه و افزایش آگاهی، در مسیر علم‌آموزی نقش‌آفرینی کنند و در قالب طرح یاوران ولایت، که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب است، اهداف تربیتی و بصیرتی را محقق سازند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افتخار ما این است که در دوران حاکمیت ولایت فقیه و هدایت ائمه معصومین زندگی می‌کنیم. تا زمانی که ملت ایران در مسیر ولایت حرکت کند، نقشه‌های دشمنان با شکست مواجه خواهد شد و نسل جوان باید در این مسیر، پرچم‌دار آگاهی و مقاومت باشد.

