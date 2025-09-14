به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله کرمانی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی ۳۲ مدرسه اولیا همزمان با سراسر کشور در مدرسه شهید مدنی سابق سرخه با بیان اینکه عشق و تعهد عمیق خیران مدرسه ساز به آبادانی کشور ستودنی است، ابراز داشت: برای شتاب به پروژه‌های آموزشی علاوه بر خیران به همراهی سایر ارگان‌ها نیز نیاز است.

وی با بیان اینکه موانع پروژه‌های عمرانی و آموزشی سرخه می‌بایست رفع شود، افزود: حل این معظل همکاری بین دستگاهی را می‌طلبد.

فرماندار سرخه با بیان اینکه همراهی همه مجموعه مدیریتی شهرستان به پروژه‌های آموزشی شتاب می بخشد، ابراز داشت: این مشارکت نوید بخش تحولات مثبت در توسعه زیرساخت‌های آموزشی خواهد بود.

کرمانی با بیان اینکه هزینه کرد در حوزه آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده است، تصریح کرد: انتظار می‌رود تا طرح‌های نیمه تمام آموزشی سرخه به سرعت تکمیل و عدالت آموزشی برای این شهرستان به خوبی محقق شود.

به گزارش مهر، به‌منظور محرومیت زدایی از فضاها و امکانات آموزشی، ۱۷۷ کلاس درس در ۳۲ مدرسه کشور در قالب طرح مدرسه اولیا ساخته می‌شود.