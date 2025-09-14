  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

حل مسائل فرهنگی سرخه با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی میسر است

سرخه- امام جمعه سرخه خواستار برون سپاری برخی امور و مسئولیت امور اجتماعی به مردم شد و گفت: گره گشایی حل مسائل فرهنگی شهرستان، نیازمند بازگشت به استفاده از ظرفیت‌های مردمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج الاسلام مهدی اشرف بعد از ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی ۳۲ مدرسه اولیا همزمان با سراسر کشور در مدرسه شهید مدنی سابق سرخه با بیان اینکه وابستگی به بروکراسی اداری پیچیده باعث کندی امور شده است، ابراز داشت: برون سپاری برخی مسئولیت و امور به مردم گره گشا است.

وی با بیان اینکه در آموزش و پرورش، مسائل فرهنگی و اجتماعی باید به ظرفیت‌های مردمی بازگشت، افزود: تحقق این امر به اعتماد سازی مردم نیازمند است.

امام جمعه سرخه با بیان اینکه موفقیت حضور مردم در مراسم مختلف از جمله اربعین نمونه بارز از این اعتماد سازی است، ابراز داشت: ورود دستگاه‌های اداری در برخی امور باعث کاهش کیفیت می‌شود.

اشرف با بیان اینکه باید قوانین اصلاح و به انگیزه‌های عمومی باور داشته باشیم، تصریح کرد: باید به باور احیای نقش مردم برای رفع گره‌های آموزشی رسید.

وی خواستار اجرای درست طرح مدرسه اولیا شد و افزود: طرح مدارس هیئت امنایی، مدرسه اولیا و مدارس غیر دولتی حرکتی برای احیای نقش مردم در امور اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، به‌منظور محرومیت زدایی از فضاها و امکانات آموزشی، ۱۷۷ کلاس درس در ۳۲ مدرسه کشور در قالب طرح مدرسه اولیا ساخته می‌شود.

