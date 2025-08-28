۴۰ درصد فضاهای آموزشی استان سمنان فرسوده و قدیمی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور وزیر در محل استانداری سمنان با بیان اینکه ۴۰ درصد فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی استان سمنان فرسوده و قدیمی است، ابراز داشت: در استان سمنان می‌بایست امکانات و تجهیزات به روز رسانی شود.

وی افزود: نبود تجهیزات پژوهش سراها، فرسودگی فضای دانشگاه فرهنگیان و کمبود انگیزه برای پست‌های مدیریت مناطق دور دست از جمله مهمترین دغدغه‌های موجود در استان سمنان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ۸۲ درصد ثبت نام دانش آموزان پایه ۱۲ در استان انجام گرفته است، ابراز داشت: مشکلی در خصوص ثبت نامی ها برای استان سمنان وجود ندارد.

شریفی با بیان اینکه ۴۶ میلیارد تومان مطالبات معوقه فرهنگیان شامل خدمات آموزشی، پاداش پایان خدمت، مرخصی ذخیره و غیره پرداخت شده است، تصریح کرد: هیچ معوقه ای در استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۵۰ فرهنگی شاغل و یک هزار و ۶۶۶ بازنشسته در استان وجود دارد، افزود: در سال تحصیلی جدید ۱۳۴ هزار و ۴۲۰ دانش آموز در ۹۹۵ مدرسه تحصیل را آغاز خواهند کرد.