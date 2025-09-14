به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی یک مؤدی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع، مبلغ ۵۸ میلیارد تومان اصل مالیات و جرایم مالیاتی متعلقه، طی اوراق تشخیص و مطالبه صادر شده از مؤدی مطالبه شده است.

وی اظهار کرد: متعاقب اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت احدی از مؤدیان فعال در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین، ضمن بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی، کتمان درآمد ۱.۱۵۰ میلیارد ریالی مؤدی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ احراز و مطابق اوراق تشخیص و مطالبه صادره، مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال بابت اصل مالیات و جرایم متعلقه، از مودی یادشده مطالبه شده است.