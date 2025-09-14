  1. اقتصاد
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در قزوین

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی یک مؤدی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع، مبلغ ۵۸ میلیارد تومان اصل مالیات و جرایم مالیاتی متعلقه، طی اوراق تشخیص و مطالبه صادر شده از مؤدی مطالبه شده است.

وی اظهار کرد: متعاقب اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت احدی از مؤدیان فعال در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین، ضمن بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی، کتمان درآمد ۱.۱۵۰ میلیارد ریالی مؤدی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ احراز و مطابق اوراق تشخیص و مطالبه صادره، مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال بابت اصل مالیات و جرایم متعلقه، از مودی یادشده مطالبه شده است.

