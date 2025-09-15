فعالیت۳۰۰ واحد گلخانه ای در آذربایجان غربی/لزوم استفاده از دانش فنی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر دوشنبه در جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای نظام صدور پروانه‌های واحدهای گلخانه‌ای و قارچ خوراکی آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم استفاده از پنل‌های خورشیدی در گلخانه‌ها، اظهار کرد: هم اکنون ۳۰۰ واحد گلخانه‌ای به وسعت ۸۱.۲ هکتار در ۱۸ شهرستان استان فعال است که ارومیه با ۱۴۸ گلخانه بیشترین واحد را دارد.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت بررسی جوانب فنی ساخت و ساز گلخانه‌ها، خواستار بررسی و اجرای روش‌های جدید مبتنی بر دانش فنی روز در قالب یک کمیته تخصصی شد و پیشنهاد کرد در صورت نیاز، از تجارب گلخانه‌داران و استان‌های پیشرو در این زمینه به صورت بازدید تیمی از این واحدها در جهت توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای استفاده شود.

اصغری با اشاره به وجود ناترازی‌های انرژی، استفاده از پنل‌های خورشیدی را در گلخانه‌ها ضروری دانست و خواستار قرار گرفتن این موضوع در دستور کار بخش گلخانه‌های استان شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین بر لزوم افزایش دانش و آگاهی در بین گلخانه‌داران از طریق اطلاع‌رسانی درست و ترویج انجام کشت محصولات کشاورزی در محیط‌های گلخانه‌ای به روش هیدروپونیک با توجه به بحران منابع آبی و افزایش بهره‌وری تولید تاکید کرد.

وی ادامه داد: با توجه به مزایای فراوان گلخانه‌ها از جمله تولید محصولات با کیفیت‌تر، افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب و امکان تولید محصولات خارج از فصل، توسعه این بخش در اولویت برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

در این جلسه که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، آخرین وضعیت گلخانه‌های استان، اقدامات انجام شده در خصوص توسعه گلخانه‌ها و گزارش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص پروانه‌های صادره، نظارت و ابطال پروانه‌های فاقد اعتبار ارائه شد.

اعضای کمیته در ادامه به بررسی و تصمیم‌گیری در مورد ابطال پروانه‌های گلخانه‌های فاقد اعتبار پرداختند که در نتیجه آن، پروانه تأسیس ۷۳ نفر از متقاضیان به دلیل عدم رعایت قوانین و ضوابط و عدم اجرای طرح گلخانه ابطال شد.

این جلسه با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای توسعه و بهبود وضعیت گلخانه‌های استان آذربایجان غربی برگزار شد و تصمیمات مهمی در راستای افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش اتخاذ شد.